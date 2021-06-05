Mcdodo’dan teknolojik babalara teknolojik hediyeler!

Küresel taşınabilir aksesuar markası Mcdodo, bu Babalar Günü için klasik alternatifleri bir kenara bırakıp, teknolojinin konforunu ikram ediyor. Led ışıklı süratli şarj kabloları, süratli GaN şarjlar, bluetooth kulaklıklar, USB-C hub’lar (çoklayıcı) ve kablosuz şarjlı araç telefon tutacağı üzere pek çok inovatif yeni kuşak eser, teknolojik babaları bekliyor!

Türkiye’nin en süratli büyüyen taşınabilir aksesuar markası Mcdodo, her yaşa ve zevke hitap eden geniş eser gamıyla, bu sefer babaları memnun ediyor. Yalnızca genç nesillerin teknolojiyle ilgili olduğu algısının yıkıldığı bu günlerde Mcdodo, her yaştan insanın teknolojik aletlere muhtaçlığı olduğunu bilerek, çok özel bir Babalar Günü kampanyası yapıyor.

250 eser seçeneği

USB-C hub’lar, led ışıklı süratli şarj kabloları, süratli GaN şarjlar, bluetooth kulaklıklar ve kablosuz şarjlı araç tutacağı üzere pek çok inovatif eser; mcdodo.com.tr’de Babalar Günü’ne özel yüzde 10 indirimli olarak sunulacak. Tüm dünyada kalitesi kanıtlanmış 250’nin üzerinde eser seçeneği teknolojik babaları memnun edecek!

Yenilikçi ve tezli dizaynlar

Marka mottosu, ‘sektördeki gereksinimlere kısa müddette odaklanarak tahliller geliştirmek’ olan Mcdodo, eserlerini dünyanın birçok noktasından yeni insanlara ulaştırmaya devam ediyor. Eser gamında araç içi aksesuarlar, kablolar, kılıflar ve kollayıcı camlar, şarj adaptörleri, powerbank’ler, şarj kabloları üzere fonksiyonel eserleri bulunduran Mcdodo, ayrıyeten pek çok yenilikçi ve özel dizaynlı inovatif eseri de meraklılarıyla buluşturuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı