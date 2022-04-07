McDonald’s Türkiye’den Rize’ye yeni restoran

McDonald’s Türkiye lezzet ağını genişletiyor

Türkiye’de 36 yıldır hizmet veren McDonald’s hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. BrandZ 2021 En Değerli 100 Küresel Marka’ çalışmasına göre dünyanın en değerli ilk 10 markasından biri olan ve Türkiye’de ilk restoranını 1986 yılında açan McDonald’s, Rize’deki ilk restoranının kapılarını lezzet severlere açtı.

Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren McDonald’s Türkiye, yeni restoranlarına bir yenisini daha ekledi. 36 yıldır müşterilerini lezzetli, kaliteli ve doyurucu ürünleriyle buluşturan McDonald’s Türkiye, Rize’deki ilk restoranının kapılarını açtı.

Hamburger tutkunlarının dört gözle beklediği McDonald’s Türkiye’nin Rize’deki restoranı, 275 m² kapalı alanı, 130 m² dış alanı ve 35 çalışanıyla misafirlerini ağırlayacak. McCafé hizmeti de yeni restoran tarafından Rizeli lezzet tutkunlarına verilecek.

Türkiye’deki McDonald’s lokasyon ağını genişletmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar: “McDonald’s Türkiye olarak hizmet ağımızı genişletmeye devam ederken nitelikli büyümeye gayret gösteriyoruz. Rize’deki ilk restoranımız ile kaliteli, lezzetli ve doyurucu ürünlerimizi misafirlerimizle buluşturmanın yanı sıra ülkemizin istihdamına da katkı sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı