McKinsey & Company, pandemi sonrasında verimlilik ve büyümeyi araştırdı

McKinsey & Company, ‘COVID-19 Krizinden Sonra Verimlilik ve Büyüme Geri Dönecek mi? başlıklı raporunu yayınladı. Raporda, 2024 yılına kadar verimlilikte yıllık yüzde 1’lik artış potansiyeli öngörülüyor. Yapılan hesaplamalar, verimlilikte öngörülen bu artışın; ABD GSYH’da da kişi başı yıllık 3 bin 500 dolarlık bir yükselme yaratacağını ortaya koyuyor.

McKinsey’nin işletme ve iktisat araştırma kolu olan McKinsey Küresel Enstitüsü (McKinsey Küresel Institute – MGI) hazırladığı raporda, 2024 yılına kadar olan periyotta, verimlilikte yıllık yüzde 1’lik artış potansiyeli öngörürken, günümüze ilişkin dataları ve verimlilik konusunda yaptığı 30 yıllık çalışmaların sonuçlarını dikkate alıyor. Bu oranın umut verici olduğunu belirten McKinsey uzmanları, kelam konusu potansiyelin, global finansal krizden sonra görülen verimlilik artışından iki kat daha fazlası manasına geldiğinin altını çiziyor. Yapılan hesaplamalar, verimlilikte öngörülen bu artışın; İspanya GSYH’da kişi başı yıllık bin 500 dolar, ABD GSYH’da da kişi başı yıllık 3 bin 500 dolarlık bir yükselme yaratacağını ortaya koyuyor. Uzmanlar bu durumu, pandeminin yarattığı tahribatın akabinde orta vadeli büyüme için olumlu bir tablo olarak kıymetlendiriyor.

Sıhhat hizmetlerindeki verimlilik artışı beklentisi yüzde 2

Dijital dönüşüm ve otomasyonun, pandemi periyodunda şirketlerin verimlilik artışını daha da hızlandırdığını vurgulayan McKinsey & Company Türkiye Ülke Yöneticisi Can Kendi, “Çevik tertip yapısına geçiş ve yeni iş modellerinin uygulanması da bu hususta öne çıkan fırsat alanları ortasında yer alıyor. Lakin, verimlilik artışındaki bu potansiyelin sağlanabilmesi için, şirketler nezdindeki bu hareketlerin daha yaygın ve talebin daha sağlam olması gerekiyor. Bu kaideler kelam konusu olduğunda, kesimler bazında en büyük verimlilik artışının yüzde 2’lik oranla, sıhhat hizmetlerinde yaşanmasını bekliyoruz. Bu artışın ardında, uzaktan sıhhat uygulamalarının yaygınlaştırılması yer alıyor. Dijital ve endüstrileşmiş tekniklerin daha süratli benimsenmesiyle inşaat alanında da emsal bir potansiyel var. Bunların yanı sıra dijital araçlara, hizmetlere artan talep nedeniyle, bilgi teknolojileri kesiminin ve bilhassa büyüyen e-ticaret sayesinde yıldızı parlayan perakende kesiminin de 2024’e kadar yüksek verimlilik potansiyelini koruyacağını öngörüyoruz” dedi.

Dijitalleşmeyi hızlandıran önder şirketlerle başkaları ortasındaki makas açılıyor

McKinsey uzmanları, verimlilik artışındaki potansiyelin yanı sıra pandeminin ekonomik zorluklarının ve şirketlerin reaksiyonlarının, uzun vadede devam edecek şiddetli talep düşüşlerine neden olabileceğine de raporda yer veriyor. Bugüne kadar şirketlerin yüzde 60’ının faaliyetlerinde, üretimlerindeki artıştan çok verimliliğe öncelik verdiğini gösteren rapor; dijitalleşmeyi ve otomasyonu hızlandıran başkan şirketlerle, öbürleri ortasındaki uçurumun daha da genişlediğini ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra uzun vadede istihdam ve gelir üzerindeki baskıların; tüketimi ve yatırımı engellemesi riski bulunuyor. Yatırım yapamayan ve büyümekte zorlanan şirketlerin sayısı çok olursa, verimlilik artışı düşük kalabilir. Genel olarak, tedbir alınmazsa, 2024’te; potansiyel arz ile temel talep ortasında, yüzde 6’lık bir boşluk oluşabilir ve bunun mali kıymeti yaklaşık 2 trilyon doları bulabilir.

McKinsey & Company raporda; şirketlerin ve karar merciindeki yetkililerin ele almaları gereken üç temel probleme dikkat çekiyor. Verimliliği potansiyel olarak artırabilecek yeniliklerin ve öbür ilerlemelerin sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması bunların başında geliyor. İkinci olarak ise verimlilik artışında liderlik edebilecek şirketlerin örnek uygulamaları hayata geçirerek; istihdamı, ortalama fiyatları ve talebi de desteklemesi gerekiyor. McKinsey uzmanlarının önceliklendirilmesini tavsiye ettiği üçüncü bahsin da yatırımları hem artırmak hem de gerçek yerlere yönlendirmek olduğu vurgulanıyor.

Ulusal verimliliğe taraf veren 8 bölüm mercek altına alındı

COVID-19 salgınının ekonomik tesirleri, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana hem arzı hem de talebi etkileyen en derin krizlerden biri olarak tarihe geçti. MGI, arz ve talep senaryolarını; ülkeler ölçeğinde ve bölümler bazında araştırarak 2024’e kadar verimlilik artışı için potansiyel yolları ortaya koydu. Raporun hazırlanması sürecinde; ABD’deki 5 bin 500 şirket, Avrupa’nın altı büyük iktisadı; Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç ve İngiltere incelendi. Ulusal verimlilik oranlarında belirleyici rol oynayan 8 kesim; perakende, bilgi teknolojileri, sıhhat, bankacılık, ilaç, otomotiv, inşaat ve son olarak da seyahat, ulaşım, lojistik kümesi mercek altına alındı. Ayrıyeten global ölçekte yapılmış yeni bir yönetici anketi sonuçlarından yararlanıldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı