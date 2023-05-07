MEB'in yardımcı kaynakları Bursa'da dağıtılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ortaokul 8. sınıf ve ortaöğretim kurumlarının 12. sınıf düzeyinde öğrenimlerini sürdüren öğrencilere yönelik 944 bini aşkın yardımcı kaynak kitabın dağıtımı Bursa’da başladı.

BURSA (İGFA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere gönderilen Liselere Giriş Sınavına (LGS) hazırlanan ortaokul 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere 3 kitap, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan ortaöğretim kurumlarının 12. sınıf düzeyinde öğrenimlerini sürdüren öğrencilere ise TYT (3 kitap), AYT(9 kitap), YDT (3 kitap) deneme sınavları ile 9, 10, 11 ve 12. sınıf düzeyinde hazırlanan “Dört Dörtlük Konu Pekiştirme Testleri” (16 kitap), 12. sınıf düzeyinde “YKS Yeterlilik Testleri” (2 kitap) olmak üzere toplam 36 çeşit kitaptan oluşan 944 bin 81 adet yardımcı kaynak kitap, Bursa’daki resmi okullardaki öğrencilere dağıtılmaya başladı.

İl Millî Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki kitap dağıtım çalışmalarını yerinde inceledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere yönelik gönderilen yardımcı kaynak kitapların dağıtımı Bursa’da; Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Osmangazi Ulaştırma Hizmetleri Alanı Lojistik Dalı tarafından gerçekleştirilecek.

İl Millî Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 81 ildeki öğrencilere yönelik sınav öncesi gönderilen bu kitapların öğrencilerimizin çalıştıkları konuları son kez gözden geçirmelerine ve genel bir tekrar yapmalarına katkı sağlayacağını söyledi.

“Bursa’da resmi okullarda öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerimize yönelik toplam 125 bin 865 adet kitap ile ortaöğretimlerdeki öğrencilerimize yönelik gönderilen 818 bin 216 adet kitabın dağıtımına başlıyoruz” diyen Müdür Büyük, “4 Haziran’da yapılacak Liselere Giriş Sınavına girecek olan 8. sınıf öğrencilerimize 3 kitap, 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek olan öğrencilerimize ise TYT, AYT ve YDT türleri ile yine 9, 10, 11 ve 12. sınıf düzeyindeki öğrencilerimize yönelik toplam 36 çeşit kitabın Bursa’da dağıtımlarına başladık. Tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. LGS ve YKS’ye girecek öğrencilerimize de bu vesileyle başarılar diliyorum” diye konuştu..

Kaynak : İGFA