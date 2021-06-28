MediaMarkt’tan çalışanlarına duygu dolu Babalar Günü sürprizi

MediaMarkt Türkiye, bu Babalar Günü için MediaMarktlı babalara his dolu bir sürpriz hazırladı. İç irtibatta kullanılacak bir görüntü çalışmasına katkıda bulunmak gayesiyle ofise gittiğini sanan takıma evvel okumaları için sıkıcı metinler verildi. Akabinde bu metinler ekrana yansıtıldı ve bu sefer metinleri ekrandan okumaları istendi. MediaMarkt’ta farklı durumlarda misyon alanbabalar metinleri okurken bir anda karşılarına çocuklarından gelen Babalar Günü bildirileri çıktı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen babalar memnunluktan gözyaşlarını tutamadı. Çalışmaya olacaklardan habersiz bir halde Genel Müdürlük ve Mağazalardan olmak üzere 7 kişi katıldı.

Özel günlerde teknolojiseverler için çeşitli indirim kampanyaları ve projeler düzenleyen MediaMarkt Türkiye, bu sefer de MediaMarkt’ta vazife yapan babalar için Babalar Günü’ne özel his dolu bir sürpriz hazırladı. Bir iç bağlantı çalışması için kamera karşısına geçen MediaMarktlı babalar, olacaklardan habersiz bir biçimde kendilerine verilen kurumsal metinleri seslendirmeye başladılar. Bilmedikleri mevzu ise kendi çocuklarından alınan Babalar Günü iletilerinin, görüntünün devamında onları beklemesiydi.

Babalar kimi vakit kendilerine tekrar tekrar okutulan, kimi vakit da direktör tarafından “olmadı, tekrar alalım” diyaloglarıyla birlikte tam yorulmak ve tahminen de biraz sonlanmak üzereyken bir anda karşılarında çocuklarının onlar için hazırladıkları duygusal bildirileri gördüler.

Birdenbire karşılarına çıkan bu görüntü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen babalar, sürprizin tesiriyle gözyaşlarını da tutamadılar. Çalışmaya katılan isimler ise MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, MediaMarkt Türkiye CPO’su Faruk Acar, MediaMarkt Türkiye COO’su Hulusi Acar, MediaMarkt Türkiye CFO’su Spyros Xenos, Maltepe Piazza Genel Müdürü Dursun Yetmişbir, MediaMarkt Ümraniye Genel Müdürü İsmail Kaplan ve MediaMarkt Pendik Viaport İdari İşler Kadro Önderi Yiğit Özbek oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı