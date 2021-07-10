MediaMarkt’tan yeni ev kuracaklara cazip indirim kampanyası

MediaMarkt Türkiye, düğün mevsiminin gelmesiyle başlattığı “Yuva Kurduran Teknolojiler” kampanyasını yeni eserlerle çeşitlendiriyor. Kampanya ile evlenecek çiftlere ve yeni mesken kuracaklara özel beyaz eşya, küçük mesken aletleri, televizyon ve vantilatör kategorilerinde indirimler sunan MediaMarkt’ın avantajları 28 Haziran’a kadar devam edecek.

Teknolojiseverlerin gereksinimlerine yönelik hayata geçirdiği kampanyalarla onlara her periyot çeşitli fırsatlar sunan MediaMarkt, geçtiğimiz günlerde başlattığı “Yuva Kurduran Teknolojiler” kampanyasını yeni eserlerle genişletiyor. Yaz aylarının gelmesiyle düğünler ve evliliklerin artması bilhassa beyaz eşya ve küçük konut aletleri üzere kategorilere talep üzerine bu eser kümelerinde indirime giren MediaMarkt Türkiye, yeni evlenecek ya da meskenini değiştirmek isteyenler için cazip fiyat avantajları sunuyor. 28 Nisan tarihine kadar sürecek indirimler MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de de geçerli olacak.

Buzdolapları, çamaşır ve bulaşık makineleri indirime giriyor

Yeni evlenecek çiftlerin mesken kurarken en temel gereksinimlerinin başında gelen beyaz eşyaları indirime sokan MediaMarkt, bu kapsamda Bosch no frost buzdolabını 8.799 TL’den, Samsung Side by Side buzdolabını 14.999 TL’den ve Grundig derin dondurucuyu da 3.499 TL’den satışa çıkarıyor. Mutfakların başka bir temel gereksinimi olan bulaşık makinelerinde Grundig markalı eserinin fiyatını 2.399 TL’ye çeken MediaMarkt, Altus mikrodalga fırını ise 599 TL etiket fiyatıyla teknolojiseverlere sunuyor.

Kampanyada indirime giren başka beyaz eşyalarsa 3.699 TL fiyatıyla Bosch çamaşır makinesi ve 2.899 TL fiyatıyla Altus Çamaşır makinesini oldu. Kampanyada ayrıyeten PEAQ marka uydulu Smart TV ise 3.299 liradan 2.999 liraya iniyor.

Küçük mesken aletlerinde de indirimler bulunuyor

“Yuva Kurduran Teknolojiler” kampanyasında indirime giren öbür bir kategori ise küçük konut aletleri. Kampanya ile Philips markalı buharlı ütü 599 TL’den satılırken buhar kazanlı ütü ise 1.999 TL’den satışa çıkıyor. Korkmaz’ın çay makinesi 349, Fakir’in blender seti 369 ve Tefal’in multi blender seti ise 749 TL’den satılacak.

Kampanyada indirime giren eser kategorileri ortasında farklı fiyat ve marka alternatiflerinden televizyonlar da bulunurken sıcak havaların tesirini yeterlice göstermeye başladığı bugünlerde vantilatörler de dikkat çekiyor. Buna nazaran CVS, Yoksul ve Goldmaster markalarının vantilatörleri kampanya ile indirime giriyor. Vantilatörlerin satış fiyatları ise 89 TL’den başlayarak 1.139 TL’ye kadar gidiyor.

28 Haziran tarihine kadar devam edecek “Yuva Kurduran Teknolojiler” kampanyasına MediaMarkt mağazalarından, mediamarkt.com.tr’den, Taşınabilir Uygulamadan ve Davet Merkezinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı