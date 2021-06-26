Meditera, halka arz ediliyor

Tıbbi gereç kuruluşları ortasında dalın önde gelen şirketlerinden Meditera, hisselerinin halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Konseyi (SPK) tarafından onaylandı. Meditera, paylarının yüzde 20,59’unu halka arz ediyor. Meditera’nın halka arzında talep toplama tarihleri 23-24-25 Haziran, fiyat ise 28 TL olarak belirlendi. Meditera’nın talep toplama süreci Gedik Yatırım liderliğinde yürütülüyor. Milletlerarası patentli eser sayısını artırmayı amaçlayan Meditera, elde edeceği kaynak ile Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapmayı, ihracat pazarlarını artırmayı ve daha süratli büyümeyi hedefliyor.

80 ülkede 100’den fazla müşteriye ihracat gerçekleştiren Meditera, anestezi ve ağır bakım teneffüs devreleri üretiminde, onkoloji ilaç hazırlama ve uygulama sistemleri kurulumunda, işletilmesinde ve projelendirilmesinde, infüzyon pompa ve setleri distribütörlüğü, üretimi ve teknik servisinde, biyosidal eser üretiminde faaliyet gösteriyor. Meditera, yeni kuşak inovatif teneffüs devrelerinin, infüzyon setlerinin ve öbür tıbbi aygıtların geliştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Bir Türk şirketi olarak, dünya markası olma maksadıyla faaliyetlerine devam eden Meditera, Ar-Ge ve teknolojik altyapı yatırımlarıyla da çalışmalarına devam ediyor. Meditera, 2020’de bir evvelki yıla nazaran net kârını yüzde 122,4 oranında artırarak ciro bazında da büyümesini sürdürdü. Üretim, İzmir Tire’de 41 bin metrekare alan içerisinde bulunan üretim merkezi ve Meksika’da faaliyette olan fabrika ile devam ediyor. Meditera kendi tescilli markaları ile katma bedelli üretimin yanı sıra, sıhhat sanayisindeki memleketler arası firmalara teneffüs devreleri ve infüzyon setlerinde kontratlı üretim de yapıyor.

Halka arz ve gelecek amaçlarına yönelik açıklamalar yapan Meditera İdare Heyeti Lideri Atilla Sevinçli, “Halka arzdan gelen hisse ile Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapmayı, kurumsallaşmayı güçlendirerek daha süratli büyümeyi ve yurt dışı pazarlardaki pozisyonumuzu artırmayı hedefliyoruz. Temel gayemiz bir Türk şirketini tıp üzere bir alanda patentleri ile dünya markası haline getirmek” dedi.

Hibya Haber Ajansı