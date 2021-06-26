Meditera halka arz ediliyor

Tıbbi materyal dalının öncü şirketlerinden Meditera, paylarının yüzde 20,59’unu halka arz etmek üzere SPK’dan onay aldı. Gedik Yatırım liderliğinde yürütülen halka arz sürecinde talep toplama tarihleri 23-24-25 Haziran olarak belirlendi. Meditera, halka arzdan gelen kaynak ile Ar-Ge yatırımlarını geliştirmeyi, memleketler arası patentli eserleri ile dünyadaki marka bilinirliğini artırarak pazar hissesini büyütmeyi ve yurt dışı/yurt içi yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor

Tıbbi materyal kuruluşları ortasında bölümün önde gelen şirketlerinden Meditera, hisselerinin halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Heyeti (SPK) tarafından onaylandı. Meditera, paylarının yüzde 20,59’unu halka arz ediyor. Meditera’nın halka arzında talep toplama tarihleri 23-24-25 Haziran, fiyat ise 28 TL olarak belirlendi. Meditera’nın talep toplama süreci Gedik Yatırım liderliğinde yürütülüyor. Memleketler arası patentli eser sayısını artırmayı amaçlayan Meditera, elde edeceği kaynak ile Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapmayı, ihracat pazarlarını artırmayı ve daha süratli büyümeyi hedefliyor.

80 ülkede 100’den fazla müşteriye ihracat gerçekleştiren Meditera, anestezi ve ağır bakım teneffüs devreleri üretiminde, onkoloji ilaç hazırlama ve uygulama sistemleri kurulumunda, işletilmesinde ve projelendirilmesinde, infüzyon pompa ve setleri distribütörlüğü, üretimi ve teknik servisinde, biyosidal eser üretiminde faaliyet gösteriyor. Meditera, yeni jenerasyon inovatif teneffüs devrelerinin, infüzyon setlerinin ve başka tıbbi aygıtların geliştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Bir Türk şirketi olarak, dünya markası olma amacıyla faaliyetlerine devam eden Meditera, Ar-Ge ve teknolojik altyapı yatırımlarıyla da çalışmalarına devam ediyor. Meditera, 2020’de bir evvelki yıla nazaran net kârını 122,4 oranında artırarak ciro bazında da büyümesini sürdürdü. Üretim, İzmir Tire’de 41 bin metrekare alan içerisinde bulunan üretim merkezi ve Meksika’da faaliyette olan fabrika ile devam ediyor. Meditera kendi tescilli markaları ile katma pahalı üretimin yanı sıra, sıhhat sanayisindeki milletlerarası firmalara teneffüs devreleri ve infüzyon setlerinde kontratlı üretim de yapıyor.

Halka arz ve gelecek maksatlarına yönelik açıklamalar yapan Meditera İdare Konseyi Lideri Atilla Sevinçli, “Halka arzdan gelen hisse ile Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapmayı, kurumsallaşmayı güçlendirerek daha süratli büyümeyi ve yurt dışı pazarlardaki pozisyonumuzu artırmayı hedefliyoruz. Temel gayemiz bir Türk şirketini tıp üzere bir alanda patentleri ile dünya markası haline getirmek” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı