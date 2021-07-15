Meditera’nın halka arz sonuçları

Meditera Tıbbi Materyal Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin halka arz sonuçları açıklandı.

Gedik Yatırım Menkul Pahalar A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

”Gedik Yatırım Menkul Bedeller A.Ş liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Meditera Tıbbi Gereç Sanayi ve Ticaret A.Ş(Meditera) hisselerinin halka arzında 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerindeki talep toplama süreçleri tamamlanmıştır.

Meditera hisselerinin halka arzında ferdi yatırımcı kategorisinde tahsisatın 8,79 katı, çalışanlardan olan yatırımcı kategorisinde tahsisatın 1,04 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 15,78 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 4,32 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün 10,36 katı talep toplanmıştır. Meditera’nın 196.000.000 TL dengeli ve 7.000.000 TL nominal bedelli hisselerinin halka arzında 22.865 adet yurt içi ferdi yatırımcıya, 589 adet çalışanlardan olan yatırımcıya, 130 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 6 adet yurtdışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 23.590 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Dağıtıma temel tahsisat oranları ise yurt içi kişisel yatırımcılar için %59, çalışanlardan olan yatırımcılar için %1, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %30 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %10 olarak gerçekleşmiştir.”

Hibya Haber Ajansı