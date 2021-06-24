Medya ve sosyal medyada en çok konuşulan diyetler!

Medya Takip Merkezi MTM; yazın gelmesiyle birlikte süratle kilo vermek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu diyetlerin basın yansımalarını mercek altına aldı. Pekala, medya ve toplumsal medya en çok hangi diyet çeşitlerini konuştu? İşte araştırmanın detayları…

Yapılan son araştırmalar halkın büyük çoğunluğunun pandemi devrinde meskende geçirilen mühletin artması nedeniyle kilo aldığını ortaya koyarken, medya ve toplumsal medyada yayınlanan diyetler alınan kiloların verilmesi sürecinde en çok başvurulan teknikler ortasında yer alıyor.

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından 10 bini aşkın basın ve internet mecrasında yapılan taramalara nazaran; ziyanlı bileşiklerin bedenden atılması için tasarlanan ve uzun periyodik olmayan diyet programı Detoks, diyet haberlerinin artış gösterdiği 16 Mayıs-16 Haziran tarihleri ortasında yazılı basın, TV ve internet mecralarının toplamında 1.810 haber ile en tanınan diyet çeşidi oldu.

Sağlıklı kilo verdirdiği savıyla sıklıkla gündeme gelen Akdeniz Diyeti ise, 313 haber ile listenin 2. sırasında yer aldı. Son vakitlerde popülerliğini arttırmaya devam eden ve “Aralıklı Oruç” olarak da isimlendirilen Intermittent Fasting ise 302 haber ile en çok konuşulan 3. diyet çeşidi oldu.

Düşük oranda karbonhidrat ve yüksek oranda yağ içeren, bir tedavi idaresi olarak da kullanılan ve bu nedenle tabip denetiminde yapılması tavsiye edilen Ketojenik diyet ise 112 haber ile listede 4. sıraya yerleşti. Pandemi öncesinin en tanınan diyetlerinden biri olan Karatay Diyeti toplam 9 haber ile 5. sırayı alırken, Dukan Diyeti de 5 haber ile 6. sırada kendisine yer buldu. Alkali, Atkins, Sirtuin diyetleri 3’er haber ile listeye 7. sıradan girerken, İsveç Diyeti ise yalnızca 1 haber ile listede 8. sıraya yerleşti.

Diyetlerin medya dağılımı nasıl oldu?

Medya Takip Merkezi’nin incelediği son bir aylık data sonuçlarına bakıldığında belirtilen diyetlerin internette, 2 bin 33 habere mevzu olduğu görüldü. Yazılı basın mecrası ise internetten sonra 347 haber ile en çok haber yapan 2. klâsik medya mecrası olurken, mevzuya dair 118 haber yapan televizyon kanallarının diyetlere çok fazla yer vermedikleri dikkatlerden kaçmadı.

Bir aylık müddet zarfında hususla ilgili 2 bin 840 haberin yer aldığı lokal yayınlar; tıpkı devirde yalnızca 778 haber yapan ulusal yayınlara nazaran 265 daha fazla diyet haberine yer vermiş görünüyor.

Televizyon kanallarının genel diyet bahisli diyet haberleri performansına bakıldığında ise araştırmaya dâhil edilen tüm kanaların mevzu ile ilgili haberlere 142 dakika ayıldığı ve ortaya çıkan sayının da öteki yayınlara nazaran epeyce düşük olduğu görüldü. TV’ler oluşan bu sayıyla mahallî yayınlardan 1.102 televizyon dışındaki ulusal yayınlara nazaran ise 408 daha az haber yapmış görünüyor.

Toplumsal medyada öne çıkan diyet çeşidi hangisiydi?

Bahse dair, MTM’nin profesyonel toplumsal medya takip servisi Digilup bilgilerine nazaran ise; toplumsal medyada belirtilen diyetler ile ilgili 5 bini aşkın yorum yapıldı. Yapılan bu yorum ve paylaşım dağılımlarına bakıldığında ise; yazılı basın, internet ve TV mecralarında en çok konuşulan diyet çeşidi olan Detoks’un, toplumsal medyada da birinci sırada yer aldığı görülüyor. Araştırmaya bahis olan vakit diliminde 4 bine yakın toplumsal medya paylaşımına mevzu olan Detoks’u 500’ü aşkın paylaşım ile Intermittent Fasting takip etti.

Ketojenik Diyet 300’ü aşkın yorum ve paylaşıma husus olurken, bir devir en tanınan diyet cinslerinden biri olan Dukan Diyeti ise 200’den fazla paylaşıma mevzu oldu. Gerek vermiş olduğu demeçler, gerekse hakkında çıkan haberler ile periyot dönem gündem yaratan Canan Karatay’ın ismini taşıyan Karatay Diyeti ise 180’e yakın toplumsal medya paylaşımında yer kendisine yer buldu.

MTM araştırmasında yer alan yazılı basın, televizyon, internet ve toplumsal medya diyet haber ve paylaşım sayılarına bakıldığında; toplumsal medyanın diyet konusunda açık orta birinci olduğu görülüyor. Toplumsal medya; bir aylık mühlet zarfından barındırdığı 5 bin 97 diyet paylaşımıyla; mevzuyu tıpkı müddette toplamda 2 bin 560 diyet haberinin yer aldığı yazılı basın, televizyon ve internet’ten 99 daha fazla işlemiş görünüyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı