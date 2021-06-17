Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan’a gönül koydu! Erbil’den şok paylaşım !..

Mehmet Ali Erbil’in bir vakitler yedikleri içtikleri başka gitmeyen Seda Sayan’a gönül koyduğu öğrenildi. Üç yıldır ağır sıhhat problemleri yaşayıp güzelleşmeye başlayan ve yakın vakitte televizyon programı yapacağı konuşulan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, estetikçiden çıkarken görüntülendi. Erbil, Seda Sayan’ı lisanına dolarken, gerçekte durumun hiçte o denli olmadığı yedikleri içtikleri başka gitmeyen ‘Sabahların Sultanı’na gönül koyduğu öğrenildi.

Bu defa fizik tedaviye gelmediğini söyleyen Erbil, basın mensuplarına latifeyle takılıp sevincinden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi. Erbil bir soru üzerine “Seda Sayan’a benzemek için estetikçiye geldim” dedi. Erbil; “Seda Sayan’a benzeyeyim ki tahminen televizyonlardan iş alırım” diyerek espriyi patlattı.

Erbil, Seda Sayan’a gönül koydu!.. Sonrasında konutuna geçen Mehmet Ali Erbil yakın arkadaşı Tolga Ulu ile görüşmeye devam ediyor. Hastalık süreci boyunca kendisini yalnız bırakmayan dostlarını her vakit farklı bir yere koyan Mehmet Ali Erbil; İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar ve Kuşum Aydın‘ın hastanedeyken daima kendisini ziyaret ettiğini, hâl hatır sorduklarını açıklamıştı. Olcay Ünal Sert’in özel haberine nazaran Mehmet Ali Erbil’in bir vakitler yedikleri içtikleri başka gitmeyen Seda Sayan’a gönül koyduğu öğrenildi.

Tolga Büyük‘nin paylaştığı “Geçmişi biraz daha pak olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu bayanı hâlâ çalıştırıyorlar” kelamını instagramdan yayınlayan Mehmet Ali Erbil‘in hastaneden çıktıktan sonra kendisini arayıp sormayan Seda Sayan’a kırıldığı öğrenildi. Erbil’in yakın etrafına sık sık “Bana güzel gün dostu değil, candan gerçek dostlar lâzım” dediği öğrenildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı