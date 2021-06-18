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Ana Sayfa Magazin 18 Haziran 2021 17 Görüntüleme

Melike Şahin’in ilk albümü “Merhem”in lansman konseri 19 Haziran’dan itibaren PSM Online’da yeniden yayında!

Melike Şahin’in ilk albümü “Merhem”in lansman konseri 19 Haziran’dan itibaren PSM Online’da yeniden yayında!

“Geri Ver”, “Tutuşmuş Beraber”, “Deli Kan” üzere lisanlardan düşmeyen müzikleriyle tanınan Melike Şahin, birinci albümü “Merhem”in PSM Online’da dinleyicilerle buluşan ve ağır ilgi gören lansman konseri kaçıranlar ve izlemek isteyenler için 19 Haziran’da tekrar yayında.

Kısa vakitte büyük muvaffakiyet yakalayan albümü, her biri milyonlarca dinlemeye ulaşan hit modülleriyle çok özel performansı ile “Merhem” lansman konserini 19 Haziran saat 21.00’den itibaren 19 Temmuz saat 23.59’a kadar izleyebilirisiniz.

Solo mesleğinde “Tutuşmuş Beraber”, “Deli Kan”, “Geri Ver” üzere müzikleriyle dinleyicinin gönlünde taht kurmuş Melike Şahin, nam-ı öbür Diva Bebe, uzun vakittir yolu gözlenen birinci albümü “Merhem”in PSM Online üzerinden dinleyicilerle buluşturduğu lansman konseri 13 Haziran’da yine erişime açılıyor. Sekiz kişilik yeni orkestrası ve konser için özel olarak hazırlanmış sahne dizaynının yanı sıra her biri milyonlarca dinlemeye ulaşan hit modülleriyle bir ay boyunca tekrar PSM Online’da.

Melike Şahin, Spotify’ın, bayan müzisyenlerin seslerini yükseltmek ve her alanda olduğu üzere müzik bölümünde de var olan eşitsizlikle savaşmak için oluşturduğu ve farklı ülkelerden yüzlerce bayan sanatkarın yer verildiği EQUAL projesi kapsamında Türkiye listesinin birinci kapak sanatkarı olarak New York Times Meydanı’ndaki tanıtım alanından tüm dünyaya sesini ulaştırmayı başardı.

Melike Şahin’in içimizdeki melankoliyi aynalayan şifalı sesi ve içimize işleyen müzikleriyle dolu bu özel konserine tekrar şahit olmak istiyorsanız PSM Online’daki yerinizi şimdiden ayırmayı unutmayın.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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