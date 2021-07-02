Melodi Elbirliler, Pronovias icin kamera karsisinda

Pronovias tüm dünyada gerçekleştirdiği PronoviasEdit projesini influencer Melodi Elbirliler ile hayata geçirdi. Melodi Elbirliler PronoviasEditbyMelodiElbirliler kampanyası için kamera karşısındaydı.

Gelinlik modasının dünya önderi Pronovias, 2021 koleksiyonunun en özel dizaynları Türkiye’de Melodi Elbirliler ile özel bir dijital proje ile tanıttı. Melodi Elbirliler, koleksiyondan seçtiği 5 farklı tasarım ile kamera karşısına geçti. Melodi Elbirliler’in giydiği dizaynlar ortasında Pronovias Party Edit koleksiyonundan bir tulum ve iki elbise yer aldı.

Çekimleri İstanbul Four Season Hotel Bosphorus’ta gerçekleşen proje için kamera karşısına geçen Melodi Elbirliler, ışıltılı koleksiyonu özel günlerde ve günlük hayatında nasıl kullandığını anlattı.

PronoviasEditbyMelodiElbirliler projesinde 5 farklı tasarım ile kamera karşısına geçen Elbirliler , dizaynları ne için ve hangi okazyonlar için tercih ettiğini lisana getirdi. Bedeni saran denizkızı şeklinde sade bir gelinlik giyen Melodi Elbirliler, tasarımı anlatarak “Bu gelinliği giydiğimde kendimi kuğu üzere hissettim” diyor. Elbirliler, düğünlerde farklı bir tarz yakalamak isteyenler için pantolon ve ceketten oluşan maskülen bir stili yansıtan ekip da Elbirlilerin tercihleri ortasında yer alıyor. Melodi Elbirliler’in tercih ettiği ‘Party Edit’ koleksiyonundaki dizaynlar ise zarafeti ışıltılı bir dokunuşla karşılıyor. Görüntüde görünen lacivert tulum şık bir parti görünümü sunuyor. Melodi Elbirliler’in “Renklerin gücüne inanırım” diyerek sunduğu kırmızı elbise ise özel günlere ışıltı katıyor. Son seçimi de bir klasiği güncelleyen siyah ve ışıltılı gece elbisesi oluyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı