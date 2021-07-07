Meme kanseri hastaları ‘dondurma tedavisi’ ile sağlıklarına kavuşabilir

Anadolu Sıhhat Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, araştırmaya ait şu bilgileri paylaştı: “Tümörlerinin boyutları 1,5 cm’den küçüktü ve hastaların hepsinin tümörleri yavaş seyirliydi. Bu hastalara 20 ile 40 dakika süren dondurma süreci yapıldı. Cilde batırılan bir iğne sayesinde bu süreç yapıldı. Hastalarda bir kesi izi ya da geride kalan bir yara izi olmadı. Bu hastaların 27 tanesi, sonrasında radyoterapi aldı. 148 tanesi anti-hormon tedavisi aldı ve sırf bir adedine kemoterapi verildi. Bu hastalar 5 yıl boyunca takip edildi. Sonuç olarak 35 ay aylık takipten sonra hastaların yalnızca yüzde 2’sinde tümör nüksetti ve hastaların yüzde 95’i, hekimlerin da yüzde 98’i bu yaklaşımın olumlu olduğunu düşündüler” dedi.

Düşük riskli göğüs kanserini atlatanlarda uzun süren fizikî ve ruhsal problemler yaşanabiliyor

Göğüs Cerrahları Birliği Kongresi’nde ayrıyeten düşük riskli göğüs kanseri atlatan bireylerde uzun süren ve değerli fizikî ve ruhsal zahmetlerin yaşandığına ait de raporun paylaşıldığını belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu meşakkatler, al basma, yorgunluk, sırt ve kemik ağrısı ve anksiyete olarak rapor edildi. Bu raporda 98 hasta araştırıldı ve ortalama yaşları 61 ve yavaş seyir gösteren kanser hastasıydı. Bu hastalar tedavilerinden sonra 5 yıl kadar takip edildi, ortalama takip müddetleri 3.5 yıldı. Hastaların dertleri al basma, yorgunluk, sırt ağrısı, eklem ağrısı, anksiyete, endokrin tedaviyi almakla ilgili kaygılar ve baş ağrısıydı. Hastanın yüzde 90’ına yakınında problemler vardı. Hastaların yarısından fazlasında bu belirtilerden 3 adedinden daha fazlası bulunuyordu. Bu da göğüs kanseri hastalığının düşük riskli de olsa belirtilerinin değerli olacağını gösteren bir araştırma” açıklamasında bulundu.

Hibya Haber Ajansı