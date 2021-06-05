Meme Kanserinde endoskopik cerrahi ile güvenli sonuçlar

Göğüs kanseri tedavisi daima yenileniyor ve her gün yeni seçenekler oluşuyor. Çok alternatifli tedavi yollarından hastaya en uygun olanına karar vermek hayati kıymet taşıyor. Endoskopik mastektominin hasta açısından pek çok avantajı olduğunu söyleyen Liv Hospital Vadİstanbul Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Tükenmez “Daha az doku hasarı ve daha az kesi olduğu için düzgünleşme sürecinde daha süratli sonuçlar alınıyor. Tıpkı vakitte göğüs başı ve göğüs cildinde de daha az duyu kaybı oluyor. Endoskopik mastektomi teknik olarak kolay uygulanabilir, uygun kozmetik sonuçları olan tesirli, sağlam bir alternatif metod” diyor. Doç. Dr. Mustafa Tükenmez endoskopik cerrahi sistemi ile ilgili bilgi verdi.

Göğüs cerrahisinde kollayıcı teknikler

Göğüs esirgeyici cerrahi ile göğsün tamamı alınmıyor. Yeniden koltukaltındaki lenf nodlarının hepsi alınmayıp sırf kanser riski taşıyan lenf nodlarının çıkarıldığı koltukaltı lenf nodu kollayıcı cerrahi teknikler ile hastanın cerrahi sonrası oluşabilecek sorunlarının önüne geçiliyor. Göğüs dokusunun hepsinin alınması gerektiği durumlarda ise göğüs başı ve göğüs cildi korunup göğüs dokusunun yerine silikon implant yahut kişinin kendi dokusu yerleştiriliyor.

Küçük tek bir kesiyle kısa müddette inançlı sonuçlar

Son yıllarda kapalı göğüs cerrahisi teknikleri gelişti. Kapalı yani endoskopik göğüs cerrahisi, kamera ve teknik ekipmanlar yardımıyla küçük bir kesiden göğüsteki kitle yahut tüm göğüs dokusunun çıkarılması, gerekiyorsa da tamiratının birebir yerden yapılmasıdır. Endoskopik göğüs cerrahisi için özel olarak geliştirilen port ile endoskopik göğüs ameliyatları daha kısa müddette inançla yapılabiliyor.

Hangi durumlarda kapalı göğüs cerrahisi yapılabiliyor?

Göğsün farklı alanlarında birden fazla tümör odağı olan göğüs kanserinde

Göğüste yaygın sütkanalı içi tümöral hücreleri bulunanlarda

Göğüs kanseri ve birebir vakitte göğüs kanseri ile alakalı genetik mutasyonların olduğu bilinen olgularda

Göğüs esirgeyici cerrahi yapılamayacak kanser hastalarında

Göğüs kanseri olmamasına karşın göğüs kanseri açısından yüksek risk taşıyanlarda

Kozmetik sonuçları yeterli, tesirli ve sağlam bir formül

Endoskopik mastektomi tekniğinde tek ve küçük bir kesiden göğüs dokusu çıkarılıp göğüs tamiratı yapabiliyor. Koltuk altından lenf bezi örneklemesi hatta gerekirse başka lenf bezlerini de çıkartabiliyor. Kamera sayesinde imgeyi büyüterek cildi besleyen damarları daha güzel koruyabiliyor, daha az doku hasarı ve daha az kesi olduğu için de güzelleşme sürecinde daha süratli sonuçlar alınıyor. Tıpkı vakitte göğüs başı ve göğüs cildinde de daha az duyu kaybı oluyor. Endoskopik mastektomi teknik olarak kolay uygulanabilir, uygun kozmetik sonuçları olan tesirli, emniyetli bir alternatif metod.

Güç birliği tedaviye sürat ve tesir kazandırıyor

Göğüs kanseri tedavisi daima yenileniyor ve her gün yeni seçenekler oluşuyor. Çok alternatifli tedavi yollarından hastaya en uygun olanına karar vermek hayati ehemmiyet taşıyor. Onkolojik hastalıkların tedavisinin tek bir merkezde, konusunda uzman doktorlar tarafından tertipli olarak takip ediliyor olması hastalığın düzgünleşme sürecine hem olumlu katkı sağlayıp hem de sürat kazandırıyor. Göğüs kanseri tedavisiyle ilgilenen, şimdiki bilgileri takip eden farklı kısımlardan doktorların oluşturduğu bir takımın hadise üzerinde tartışarak hastanın tedavisine karar vermesi kılavuzlar ve sıhhat otoriteleri tarafından da destekleniyor.

Tedaviye “Meme tümörü konseyi”yle karar veriliyor

Gelişmiş birçok ülkede resmi olarak kurulmuş göğüs sıhhati merkezlerinin hastalara özel kişiselleştirilmiş tedavileri, tertipli olarak yapılan göğüs tümör kurullarında kararlaştırılıyor. Merkeze nazaran değişmekle birlikte bu multidisipliner gruplarda; göğüs cerrahı, göğüs radyoloğu, patolog, nükleer tıp uzmanı, medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, genetik uzmanı, plastik ve rekonstrüktif cerrah, psikiyatr, fizik tedavi uzmanı bulunuyor. Multidisipliner göğüs kurullarının hastalar için yararlı olmasının yanında multidisipliner takım üyelerini de yeni tedavilerin takibi açısından dinamik bir öğrenme sürecinin içinde tutuyor. Bunun yanında takım üyelerine kişiselleşmiş göğüs kanseri tedavisi için seçeneklerin süratlice süzgeçten geçirilip en uygun yolu ortaya koyma pratikliğini de sağlamış oluyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı