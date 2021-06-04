Meme kanserinde endoskopik cerrahi ile güvenli sonuçlar

Göğüs kanseri tedavisi daima yenileniyor ve her gün yeni seçenekler oluşuyor. Çok alternatifli tedavi yollarından hastaya en uygun olanına karar vermek hayati değer taşıyor. Endoskopik mastektominin hasta açısından pek çok avantajı olduğunu söyleyen Liv Hospital Vadİstanbul Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Tükenmez “Daha az doku hasarı ve daha az kesi olduğu için düzgünleşme sürecinde daha süratli sonuçlar alınıyor. Tıpkı vakitte göğüs başı ve göğüs cildinde de daha az duyu kaybı oluyor. Endoskopik mastektomi teknik olarak kolay uygulanabilir, yeterli kozmetik sonuçları olan tesirli, muteber bir alternatif metod” diyor. Doç. Dr. Mustafa Tükenmez endoskopik cerrahi formülü ile ilgili bilgi verdi.

Göğüs cerrahisinde kollayıcı yöntemler

Göğüs esirgeyici cerrahi ile göğsün tamamı alınmıyor. Yeniden koltukaltındaki lenf nodlarının hepsi alınmayıp sadece kanser riski taşıyan lenf nodlarının çıkarıldığı koltukaltı lenf nodu hami cerrahi teknikler ile hastanın cerrahi sonrası oluşabilecek sorunlarının önüne geçiliyor. Göğüs dokusunun hepsinin alınması gerektiği durumlarda ise göğüs başı ve göğüs cildi korunup göğüs dokusunun yerine silikon implant yahut kişinin kendi dokusu yerleştiriliyor.

Küçük tek bir kesiyle kısa müddette inançlı sonuçlar

Son yıllarda kapalı göğüs cerrahisi teknikleri gelişti. Kapalı yani endoskopik göğüs cerrahisi, kamera ve teknik ekipmanlar yardımıyla küçük bir kesiden göğüsteki kitle yahut tüm göğüs dokusunun çıkarılması, gerekiyorsa da tamirinin tıpkı yerden yapılmasıdır. Endoskopik göğüs cerrahisi için özel olarak geliştirilen port ile endoskopik göğüs ameliyatları daha kısa müddette itimatla yapılabiliyor.

Hangi durumlarda kapalı göğüs cerrahisi yapılabiliyor?

Göğsün farklı alanlarında birden fazla tümör odağı olan göğüs kanserinde

Göğüste yaygın sütkanalı içi tümöral hücreleri bulunanlarda

Göğüs kanseri ve tıpkı vakitte göğüs kanseri ile bağlantılı genetik mutasyonların olduğu bilinen olgularda

Göğüs kollayıcı cerrahi yapılamayacak kanser hastalarında

Göğüs kanseri olmamasına karşın göğüs kanseri açısından yüksek risk taşıyanlarda

Kozmetik sonuçları güzel, tesirli ve emniyetli bir yöntem

Endoskopik mastektomi tekniğinde tek ve küçük bir kesiden göğüs dokusu çıkarılıp göğüs tamiri yapabiliyor. Koltuk altından lenf bezi örneklemesi hatta gerekirse başka lenf bezlerini de çıkartabiliyor. Kamera sayesinde imgeyi büyüterek cildi besleyen damarları daha âlâ koruyabiliyor, daha az doku hasarı ve daha az kesi olduğu için de düzgünleşme sürecinde daha süratli sonuçlar alınıyor. Tıpkı vakitte göğüs başı ve göğüs cildinde de daha az duyu kaybı oluyor. Endoskopik mastektomi teknik olarak kolay uygulanabilir, âlâ kozmetik sonuçları olan tesirli, muteber bir alternatif metod.

Güç birliği tedaviye sürat ve tesir kazandırıyor

Göğüs kanseri tedavisi daima yenileniyor ve her gün yeni seçenekler oluşuyor. Çok alternatifli tedavi yollarından hastaya en uygun olanına karar vermek hayati ehemmiyet taşıyor. Onkolojik hastalıkların tedavisinin tek bir merkezde, konusunda uzman tabipler tarafından sistemli olarak takip ediliyor olması hastalığın düzgünleşme sürecine hem olumlu katkı sağlayıp hem de sürat kazandırıyor. Göğüs kanseri tedavisiyle ilgilenen, güncel bilgileri takip eden farklı kısımlardan doktorların oluşturduğu bir takımın olay üzerinde tartışarak hastanın tedavisine karar vermesi kılavuzlar ve sıhhat otoriteleri tarafından da destekleniyor.

Tedaviye “Meme tümörü konseyi”yle karar veriliyor

Gelişmiş birçok ülkede resmi olarak kurulmuş göğüs sıhhati merkezlerinin hastalara özel kişiselleştirilmiş tedavileri, nizamlı olarak yapılan göğüs tümör kurullarında kararlaştırılıyor. Merkeze nazaran değişmekle birlikte bu multidisipliner takımlarda; göğüs cerrahı, göğüs radyoloğu, patolog, nükleer tıp uzmanı, medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, genetik uzmanı, plastik ve rekonstrüktif cerrah, psikiyatr, fizik tedavi uzmanı bulunuyor. Multidisipliner göğüs kurullarının hastalar için yararlı olmasının yanında multidisipliner grup üyelerini de aktüel tedavilerin takibi açısından dinamik bir öğrenme sürecinin içinde tutuyor. Bunun yanında takım üyelerine kişiselleşmiş göğüs kanseri tedavisi için seçeneklerin süratlice süzgeçten geçirilip en uygun yolu ortaya koyma pratikliğini de sağlamış oluyor.

Hibya Haber Ajansı