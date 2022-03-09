Memleket Partisi 8 Mart’ta Sokakta

Memleket Partisi İzmir İl Örgütü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile yeni kurulan Konak İlçe Başkanlığı’nın bulunduğu Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yoğun katılımlı esnaf ziyaretlerinde bulundu.

8 MART’IN ÖNEMİ

Memleket Partisi İzmir İl başkanı Cüneyt Oğuz kadın emekçilere yapılan ziyaret öncesi bir konuşma yaptı. Konak İlçe Başkanlığı önünde konuşan Oğuz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün tarihçesinden bahsettikten sonra, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına verdiği değeri ve hakları anlattı. Oğuz, AKP iktidarında ülkede kadın haklarında ne kadar gerilediğimizi, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin yine bu dönemde ne kadar çok arttığına dikkat çekti. Oğuz bunda, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının da rolü olduğunun altını çizdi. Memleket Partisi İzmir İl başkanı Cüneyt Oğuz konuşmasını ‘AKP iktidarının 20 yılda kadınlardan aldığı her hakkı geri alacağız. Kadınlarımız ile birlikte “Geleceğimizi de geri alacağız” sözleri ile bitirdi.

ESNAFTAN YOĞUN İLGİ

Oğuz’un konuşmasından sonra il yönetim kurulu üyeleri ve Memleket Partisi ilçe başkanları ve partililerden oluşan kalabalık heyet, Kıbrıs Şehitleri’nde çalışan esnaf ve işçi kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte İl Başkanı Oğuz’un yanı sıra İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Konak İlçe Başkanı Feyhan Ata ve Konak İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziemir İlçe Başkanı Safinur Dilsiz, Buca İlçe Başkanı Nizamettin Kalkan ve Menderes İlçe Başkanı Abdurrahman Ergenay hazır bulundular.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı