Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Memleket Partisi 8 Mart’ta SokaktaMemleket Partisi İzmir İl Örgütü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile yeni kurulan Konak İlçe
Memleket Partisi 8 Mart’ta Sokakta
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