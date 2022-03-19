Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce İzmir’e Geliyor

Memleket Partisi’nde hareketlilik sürüyor. Örgütlenme anlamında atağa kalkan Memleket Partisi İzmir İl Örgütü, Genel Başkanı Muharrem İnce’yi 24 Mart Perşembe günü ağırlamaya hazırlanıyor.

24 Mart Perşembe günü Torbalı, Menderes ve Konak İlçe Başkanlıklarının açılışını yapacak olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kentte çeşitli incelemeler yaparak görüşmelerde bulunacak.

İnce, İzmir’e çok önem verildiğini daha önceki basın toplantılarında birçok defa vurgulamıştı.

Dün İlçe Başkanlarıyla bir araya gelen İl Başkanı Cüneyt Oğuz, Genel Başkanın İzmir programıyla ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Genel Başkan’ın katılacağı programların planlamasının yapıldığını belirten Oğuz; ’Genel Başkanımız İzmir’e ayrı bir önem vermekte ve İzmir’den büyük beklentileri var. Bu durum bizlerin sorumluluğunu daha da attırıyor. Bizler İzmir örgütü olarak yaptığımız her programın kusursuz olması için mümkün olduğunca tedbirli ve dikkatli davranıyoruz.

Tüm İlçe Başkanlarımızla dayanışma içerisinde görev dağılımı yaptık ve hazırlıklarımızı planladık.’ diyen Oğuz, devamında; ‘Ülkenin büyük darboğaz ve derin yoksulluk yaşadığı şu günlerde Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce’nin bölgeyi ziyareti ve burada siyasi gündeme dair söyleyecekleri merakla bekleniyor.’

İl Başkanı Cüneyt Oğuz Perşembe günü yapılacak olan programlara tüm İzmirlileri davet ettiğin vurguladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin İzmir programı şöyle:

14.00 TORBALI İlçe Başkanlığı Açılışı

16.00 Menderes İlçe Başkanlığı Açılışı

18.00 Konak İlçe Başkanlığı Açılışı

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı