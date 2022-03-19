Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Başkan Atabay: Zeytin Ağaçları Bizim Topraklarımızın HazineleridirZeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasına imkan veren yönetmelik değişikliği nedeniyle Did
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce İzmir’e Geliyor
Yorumlar (Yorum Yapılmamış)
Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Benzer Haberler
-
Başkan Atabay: Zeytin Ağaçları Bizim Topraklarımızın Hazineleridir
-
Eşitlikçi Hikayelerin Kahramanları Zirvede Buluştu
-
ALİ BABACAN: ‘Devletin de milletin de kazıklanmasına izin vermeyiz’
-
İZTAŞIT kolaylığı Kiraz’da da başlıyor
-
Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri Çanakkale Ruhunu Canlandırdı
-
Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü Kemalpaşa’da Kutlandı
-
Dünya Orman Günü’nde 50 Kurumdan Ortak Açıklama: Ormanları Koruyacak Yeni Bir Orman Kanunu Gerekli
-
Buca’da “Çanakkale” ruhu
-
Keçiören’de 18 Mart Zaferi’nin Coşkusu Yaşandı
-
1915Çanakkale Köprüsü Rekor Sürede Tamamlandı
-
Körfez’de 86 Milyon Lira Harcama, 145 KM Altyapı Yapıldı
-
PTT’den “1915 Çanakkale Köprüsü’nün Açılışı” Konulu Anma Pulu