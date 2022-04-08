Menderes’te Millet İttifakı rüzgarı esti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Menderes’te ilçe esnafının nabzını tuttu.

Bir dizi program için İzmir’e gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ilk durağı Menderes oldu. Akşener’i ev sahibi olarak ise Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar karşıladı.

“Millet İttifakı gümbür gümbür geliyor”

Genel Başkan Akşener’in Menderes’e gelişi ve gerçekleştirilen esnaf ziyaretleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Millet İttifakı ortağımız İyi Parti’nin Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i Menderes’imizde coşkuyla karşıladık. Katılımdan da anlaşılıyor ki Millet İttifakı gümbür gümbür geliyor.” dedi.

Başkan Kayalar, ilçe esnafına gerçekleştirdikleri ziyaretlerden de bahsederek, “Genel Başkanımızla birlikte ilçemizdeki esnaflarımızı ziyaret edip, sıkıntılarını dinledik. Esnaf pahalılıktan, kötü gidişattan dertli.” diye konuştu.

“Millet İttifakı hükümetinde, tüm dertler bitecek”

Millet İttifakı hükümetinde tüm dertlerin biteceğinin de altını çizen Başkan Kayalar, şunları kaydetti:

“Millet İttifakı hükümetinde, tüm dertler bitecek ve Türkiye kaybettiğini yeniden yerine koyacak. Bu konuda tüm esnafımızın, çiftçimizin, çalışanımızın yanında olacağımızın sözünü veren İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e Menderes’imize geldiği için teşekkür ederiz.”

Esnaf ziyaretlerinin ardından, Başkan Kayalar, Genel Başkan Akşener’e ilçeye özgü coğrafi tescilli Satsuma Mandalinasından yapılan ürünlerin de bulunduğu sepet ve Menderes Boncukköy’de el emeği hazırlanan nazar boncuklu vazo hediye etti.

Akşener’e Menderes programında, İyi Parti TBMM Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, siyasi partilerin ilçe başkanları ve Millet İttifakı partilerinin üyeleri ve yurttaşlar eşlik etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı