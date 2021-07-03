Menfezler yenileniyor, sorunlar çözülüyor

Lüleburgaz Belediyesi, altından eski Bülbül Deresi’nin geçtiği Acı Çeşme 1. Orta Sokak’taki menfezde başlattığı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Fiziki ömrünü dolduran ve kanalizasyon çizgisinde kaçakların meydana geldiği menfezin yerine yapılan 260 metre uzunluğundaki menfezin yanı sıra sokakta bulunan apartmanların kanalizasyon kontakları da kanalizasyon sistemine bağlanacak. Bu çalışma sayesinde Lüleburgaz Deresi’nin kirlenmesinin önüne geçilecek.

Lüleburgaz Belediyesi kent genelindeki problemleri birer birer tahlile kavuşturuyor. Kentin çeşitli bölgelerinde altyapıda sıkıntılı olan bölgeleri noktasal olarak tespit eden Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü grupları, Kocasinan Mahallesi Acı Çeşme 1. Orta Sokak’ta menfez yenileme çalışması başlattı. Fiziki ömrünü dolduran menfezin yerine üretimine başlanan yeni menfez çalışması yaklaşık 5 ay içerisinde tamamlanacak.

3’te 1’i tamamlandı

Yaklaşık 30 gün evvel başlayan menfez çalışmasının süratli bir halde ilerlediğini söyleyen Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü işçisi Erhan Atalay, “Söz konusu çalışmalar kapsamında 260 metre menfezin yenilemesi tamamlanacaktır. Ayrıyeten 300 metre uzunluğunda kanalizasyon sınırı döşenecektir. Yaklaşık 15 binanın kanalizasyon çizgisi kanalizasyon sistemimize alınarak etrafa verilecek rahatsızlık ve derenin kirlenmesinin önüne geçilecektir. 2021 Etraf Yılı nedeniyle yapılacak çalışmalar daha da mana kazanmaktadır. Yaklaşık 150 gün olarak hedeflediğimiz çalışmaların 3’te 1’lik kısmını tamamlamış bulunmaktayız. Bir aksilik olmazsa 150’nci günün sonunda halkımıza daha sağlıklı ve yaşanabilir Lüleburgaz için hoş çalışmaları yapacağız” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı