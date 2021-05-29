Merkez sağın ak saçlıları AKP ve MHP’den desteğini çekti

Merkez sağın önde gelen isimleri İstanbul’da bir ortaya gelerek AK Parti VE MHP’den takviyelerini çektiklerini açıkladı. Kıymetli isimlerin yeni durağı ise Onur Hareketi oldu.

Ortalarında Ahmet Yıldız, Asım Ceylan, Süleyman Çekme ve Ayhan Üstün üzere yüze yakın Merkez sağın kıymetli ismi, İstanbul Dördüncü Levent’te bir ortaya gelerek, siyasetin geldiği son noktayı kıymetlendirdi.

Ülkenin gidişatından telaş duyan Ak Saçlılar ismine açıklama yapan Ahmet Yıldız şunları söyledi:

“ÜLKENİN DURUMU HİÇ İÇ AÇICI DEĞİL”

“Ülkenin içinde bulunduğu durum hiç iç açıcı değil. Cumhur İttifakı ülkeye ve ülkemizin kıymetlerine ziyan verir pozisyona geldi. Tekraren kendilerini uyardık. İkazlarımız dikkate alınmadı. Biz ülkenin bu durumuna seyirci kalamayız. Bu ülkeyi ne Cumhur İttifakı’na ne de CHP ve HDP’nin içinde bulunduğu Millet İttifakı’na bırakamayız, bu bir yıkım olur.”

“YAŞAR AYDIN MİLLETİN UMUDU OLMAYI BAŞARDI”

Onur İttifakı’nı ve İttifak önderi Yaşar Aydın’ı uzun yıllardan beri tanıdıklarını ve takip ettiklerini tabir eden Ahmet Yıldız, “Sayın Yaşar Aydın, telaffuzlarıyla, duruşuyla, fikirleriyle ve bu milletin evlatlarının hislerini en yeterli anlayan kişi olarak son 5 yılda çok yol katetti. Yaşar Aydın kardeşimiz bu milletin umudu olmayı başardı. Bize düşen vazife onu desteklemektedir. Biz de onu destekleme kararı aldık” biçiminde konuştu.

“MERKEZ SAĞIN BAŞKANI ARTIK YAŞAR AYDIN’DIR”

30’a yakın vilayette toplantılar düzenleyeceklerini açıklayan Ahmet Yıldız son olarak, “Maddi ve manevi elimizden ne gelirse hiç çekinmeden takviye olacağız. Merkez sağın başkanı, milletin umudu artık Sayın Yaşar Aydın’dır.” dedi.

“MİLLETLE SEVİNDİK MİLLETLE DERTLENDİK”

Onur İttifakı Önderi Yaşar Aydın ise Merkez sağın öncü isimleri olan Ak Saçlıların kendisine verdiği takviyeye teşekkür ederek, “Uzun yıllardır ittifakımızı bugünlere hazırladık. Milletle sevindik, milletle dertlendik ve bu milletin evlatlarının problemlerini, isteklerini, niyetlerini kendi kederimiz belledik. Bu meseleleri çözmek, istekleri yerine getirmek için de bir yola çıktık. Bu yola çıkarken ne aldatan ne de aldanan olduk. Duruşumuzu, çizgimizi çok net belirledik. Anadolu’nun dört bir yanında gencinden yaşlısına, bayanından erkeğine milyonlarca vatandaşın takviyesini aldık. Samimiyetimiz ülkenin herbir yanında kabul gördü. Artık de ak Saçlılarımızın bize dayanağını görüyoruz. Bu dayanak bizi daha da güçlü kılıyor. Milletimizin yüzünü kara çıkarmayacağız. Görelim Mevlam neyler neylerse hoş eyler.” tabirlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı