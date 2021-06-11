Dagi Yatırım’da başkan belirlendi

Dagi Yatırım’da başkan belirlendi

 Dagi Yatırım Holding A.Ş'de lider belirlendi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyl
Ana Sayfa Ekonomi 11 Haziran 2021 12 Görüntüleme

Merko Gıda’da tahsisli sermaye artışı tamamlandı

Merko Gıda’da tahsisli sermaye artışı tamamlandı

Merko Besin Sanayi ve Ticaret A.Ş’de tahsisli sermaye artışı tamamlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

”Merko Holding A.Ş’nin şirketmize koymuş olduğu 40.744.519,27 TL nakdi sermaey avansı ve şirketimiz idare heyeti lideri Alistair Baran Blake tarafından şirketimize verilen 20.000.000 TL nakdi borca karşılık, 1 TL nominal bedelli hisseler için Merko Holding A.Ş’ye 13,21 TL fiyattan 3.084.369 adet, Alistair Baran Blake’ye 5,76 TL fiyattan 3.472.222 adet satış süreci bugün (03.06.2021) Borsa İstanbul A.Ş’nin toptan satışlar pazarında tamamlanmıştır. Tahsisli sermaye artışı ile Merko Holding A.Ş tarafından şirketimze koyulan 40.744.519,27 TL sermaye avansı ve Blake tarafından şirketimize verilen 20.000.000 TL borç ile birlikte toplam 60.744.519,27 TL fon girişi sağlanmıştır.”

Hibya Haber Ajansı

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