Merko Gıda’nın sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yeri

Merko Besin Sanayi ve Ticaret A.Ş, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerine ait raporunu açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Şirket, izahnamede belirtilen 13.947.484,54 TL fiyatındaki YP cinsinden borçlarını kur farkı nedeni ile 14.413.862 TL olarak tamamını tasfiye etmiştir. Şirket, tesis ve altyapı yatırımlarını planlanan halde sürdürmekte ve raporda belirtilen asıllara uygun olarak ödemelerini gerçekleştirmektedir. Şirket, işletme sermayesi olarak ayırdığı 29.497.715,46 TL meblağın 8.251.072 TL olan kısmını raporda belirtilen asıllara uygun olarak kullanmıştır. Şirket, halka arz maliyetleri için ayrılan 270.000 TL meblağı, muhatap taraflara ödemiştir. Şirket, büyüme maksatları doğrultusunda Frigo-Pak Besin Hususları San. A.Ş’nin ödenmiş sermayesinin % 25’ine denk gelen 2.775.000 adet hissesini 8.547.000 USD bedelle nakden ödeyerek satın almıştır. Bu satın alma sürecinde sermaye artışından elde edilen fondan 31.000.000 TL kullanmıştır. Şirket, raporda yer almayan finansal duran varlık edinimi için 24.03.2021 tarih ve 2021-15 sayılı idare konseyi kararı ile 4.000.000 USD banka yatırım kredisi kullanacağını karara bağlamış, lakin 04.05.2021 tarihli KAP bildirimi ile bu krediyi kullanmaktan bu kademede vazgeçtiğini kamuya ilan etmiştir.”

Hibya Haber Ajansı