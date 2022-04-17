Mersin Yenişehir Triatlonu’nda ilk gün yarışları nefes kesti

Mersin Yenişehir Triatlonu’nda ilk gün yarışları tamamladı

Mersin Yenişehir Belediyesi, Avrupa Triatlon Birliği ve Türkiye Triatlon Federasyonu ve iş birliğiyle Mersin’de düzenlenen Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası, Yenişehir Avrupa Triatlon Gençler Kupası ve ulusal sprint ve puanlı paratriatlon yarışlarında ilk gün tamamladı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de yarışları Mersinli sporseverlerle izleyerek, sporculara destek verdi.

Mersinli sporseverlerin heyecanla beklediği 2022 Yenişehir Triatlonu kapsamında düzenlenen yarışlar nefes kesti. Mersinlilerin yoğun ilgiyle takip ettiği yarışlar ve büyük mücadeleye sahne olan Yenişehir Avrupa Triatlon Gençler Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu sprint ve puanlı paratriatlon yarışları tamamlandı.

Dereceye giren sporcular madalyalarını aldı

Bugünkü yarış programında ilk olarak sabah saatlerinde ulusal sprint ve puanlı paratriatlon yarışları yapıldı. Öğleden sonra ise Yenişehir Avrupa Triatlon Gençler Kupası yarışları düzenlendi. Fenerbahçe Meydanı’ndan denize giren sporcular 750 metrelik yüzme etabını tamamladıktan sonra denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre bisiklet sürdü. Bisiklet parkurunu tamamlayan triatletler son olarak sahil bandında 2 bin 500 metre koştu. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı Yenişehir Avrupa Triatlon Gençler Kupası kadınlar yarışında Macaristan’dan Marta Kropko birinci, Portekiz’den Matilde Silva Santos ikinci, İsviçre’den Noemi Van der Kaaij ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise Litvanya’dan Artūrs Liepa birinci, Portekiz’den Custavo Do Canto ikinci, Macaristan’dan Gyula Kovács üçüncü olarak yarışları tamamladı. Dereceye giren sporcular madalyalarını CHP Yenişehir İlçe Başkanı Tayar Tahiroğlu, Avrupa Triatlon Birliği Temsilcisi Zeljko Bujik ve Türkiye Triatlon Federasyonu Asbaşkanı Bülent Cendik’ten aldı.

Milli sporcularımız da yarıştı

Yenişehir Avrupa Triatlon Gençler Kupası kadınlar kategorisinde ülkemizi temsil eden milli sporcularımızı Selinay Tuğçe Kır 7’inci olurken, Özlenen İpek Günad ise 17’inci sırada yer aldı. Erkeklerde ise Burak Çağdaş 12’inci, Taha Eren Coşkun da 22’inci oldu.

Heyecan Pazar günü devam edecek

2022 Yenişehir Triatlonu, Pazar günü yarışlarında ilk start sabah saat 7.30’da verilecek. İlk olarak ulusal erkek ve kadın standart yarışları, öğleden sonra ise saat 14.00’te Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası kadınlar yarışı, saat 16.30’da da erkekler yarışı yapılacak. Ödül töreni ise saat 18.00’de Fenerbahçe Meydanı’nda olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı