MESA, iç mimari tasarıma destek veriyor

Mimarinin geleceği olan gençleri desteklemesi sebebiyle müsabakaya sponsor olmayı tercih eden MESA, müsabaka kapsamında MESA Çengelköy Bosphorus ve MESA Orman projelerini gençlerin vizyon ve yeteneğine emanet ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerindeki Mimarlık, İç Mimarlık (İç Mimarlık ve Etraf Tasarımı), Sanayi Eserleri Tasarımı (Endüstriyel Tasarım) kısımlarında yüksek lisans yapan ya da bu kısımlardan en fazla 2 yıl evvel mezun olmuş olan mimar, iç mimar ve dizayncılar 30 Ağustos 2021 tarihine kadar yarışa başvurabilirler. Yarışmacılardan yarattıkları dizaynlarda mesken kavramına vaktin getirdiği meseleler ve bunların tahlillerine yaratıcı yaklaşımlar geliştirmeleri ve kelam konusu sorun ve tahlilleri tecrübeleri bağlamında değerlendirmeleri beklenecek. Yarış kapsamında iştirakçiler geliştirecekleri özgün bir senaryo ile sponsorların konut projelerini Dzynzone eserleri kullanarak tasarlayacaklar. İştirakçiler tasarladıkları senaryo ile alakalı bir Dzynzone eseri yoksa tasarım önerisi getirebilecek, kişisel ya da takım olarak istedikleri sayıda proje ile müracaat yapabilecekler.

Müracaatları birbirinden kıymetli heyet üyeleri kıymetlendirecek. Yarışın danışman heyet üyeleri Koleksiyon Mobilya’nın kurucusu ve baş dizayncısı Faruk Malhan ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Güvenç; asil heyet üyeleri ise Koleksiyon Tasarım ve Marka Yöneticisi Koray Malhan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Hasdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Cordan, Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Işıl Özçam, TKL İç Mimarlık İdare Heyeti Lideri İsmet Tekeli‘dir.

Heyetin değerlendirmesinde senaryonun özgünlüğü, tasarlanmış konut yerinin senaryoyla bağlantısı ve Dzynzone eserlerinin birbiriyle ve yer ile uyumlu olup olmadığı bahisleri göz önünde bulundurulacak. Müsabaka sonucunda 1’incilik, 2’ncilik ve 3’üncülük mükafatları ve 3 adet muadil mansiyon mükafatı verilecek. Mansiyon ödülünün sahipleri 10 bin TL kıymetinde, üçüncülük ödülünün sahibi 20 bin TL pahasında, ikincilik ödülünün sahibi 28 bin TL kıymetinde, birincilik ödülünün sahibi 34 bin TL pahasında Dzynzone eserinin sahibi olacak. Yarışa son müracaat tarihi 30 Ağustos 2021. Yarış sonucu ise 1 Ekim’de ilan edilecek.

Hibya Haber Ajansı