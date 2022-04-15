Meşher ve MUBI, Yönetmen Kadınların Filmlerini Sanatseverlerle Buluşturmaya Devam Ediyor

Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı sergisi ile Türkiye’de yaşamış ve yaratmış sanatçı kadınların eserlerinden bir seçkiye yer veren Meşher’in MUBI ile devam eden işbirliği kapsamında, yönetmen kadınların filmleri ücretsiz olarak izlenebiliyor.

İstiklal Caddesi’nin sanat durakları arasında yer alan Meşher’in, Çiğdem Simavi hâmiliğinde ve ÜNLÜ & Co sponsorluğunda düzenlediği Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı sergisi devam ediyor. Küratörlüğünü Deniz Artun’un üstlendiği sergi, yaklaşık 1850–1950 arasında Türkiye’de yaşamış ve yaratmış 117 sanatçı kadına ait 232 esere ev sahipliği yapıyor. İsmini Şükran Aziz’in sergideki bir eserinden alan Ben-Sen-Onlar, sanat tarihinde kaydı bulunmayan kadınların eserlerini bir araya getirirken kolektif bir “biz” için de çağrıda bulunuyor. Bu çağrı kapsamında Meşher ve MUBI arasında yapılan işbirliği yeni filmlerle sürüyor.

Yönetmen kadınların çektiği 12 filmden oluşan özel bir seçkiyi sinemaseverlerle buluşturan Meşher ve MUBI, film seçkisini güncelledi. Yeni seçkide Kıvılcım Akay, Justine Triet, Suzanne Lindon, Manele Labidi, Chloe Zhao, Kim Bora, Joanna Hogg, Agnes Varda ve Ceylan Özgün Özçelik’e ait eserler yer alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı