Mesleki Eğitimde 21. Yüzyıl Eğitim Modeli Pilot Eğitimlerinin ilki Adana Mesleki Eğitim Merkezi’nde tamamlandı

Türkiye’de birinci kere Adana Mesleksel Eğitim Merkezi’ndeki pilot uygulama kapsamında teorik kısmı çevrim içi, uygulamalı kısmı da atölyelerde düzenlenen mesleksel maharet kurslarının birinci etabı geçtiğimiz hafta tamamlandı. Bölgenin nitelikli iş gücü gereksinimine yönelik tahliller sonucunda tasarlanan eğitimler toplamda 6 etaptan oluşuyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Adana Sanayi Odası (ADASO) iş birliğinde ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) finansal dayanağı ile sürdürülen Adana Mesleksel Eğitim Merkezi Teknik Dayanak Projesi kapsamında uygulanan pilot eğitimlerin birincisi “Gaz Altı Kaynakçısı” başlığını taşıyor. Eğitim, toplamda 14 iştirakçi ile çevrim içi ortamda teorik ve akabinde atölye ortamında uygulamalı olarak hayata geçirildi.

Pilot eğitimde dersler muvaffakiyet ile tamamlandı

Pilot eğitimde dersleri muvaffakiyet ile tamamlamalarının akabinde iştirakçilere alanlarındaki firmalarda çalışma imkanı da sağlanıyor. Endüstrideki beklentileri karşılama noktasında ise ölçme ve kıymetlendirme hizmeti uygulama dâhilinde sunulacak. Pilot uygulama, Adana Mesleksel Eğitim Merkezi’nin iş modelinin kavramsallaştırılması; mesleksel eğitim ve öğretim modüllerinin tasarımı, güzelleştirilmesi ve geliştirilmesi; Adana Mesleksel Eğitim ve Öğretim Merkezi’nin belgelendirilmesi ve akreditasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle tamamlanacak.

Eğitimlerin öncelikli maksadı gerek bölge gerekse ülke endüstrisinin geliştirilmesi ve iktisadın uygunlaştırılması. Bu kapsamda kaliteli iş gücü ve mesleksel eğitim için ulusal stratejilere direkt katkı sunmak da amaçlanıyor.

Adana Mesleksel Eğitim Merkezi Teknik Dayanak Projesi

UNDP ve ADASO iş birliğinde EBRD’nin finansal dayanağı ile gerçekleştirilen “Adana Mesleksel Eğitim Merkezi Teknik Dayanak Projesi” Adana’daki mahallî gereksinimlere ve ekonomik yapıya nazaran şekillendirilirken, yüksek vasıflı teknik yardım ve danışmanlık hizmetleri sunulması hedefleniyor. Bir yandan kaliteli iş gücü ve kaliteli mesleksel eğitim ile ilgili ulusal stratejilere katkı sunulurken, bir yandan da Sürdürülebilir Kalkınma Emellerine katkı sağlamanın hedeflendiği proje, EBRD ve UNDP ortasında imzalanan birinci finansal dayanak mutabakatı olması bakımından da ehemmiyet taşıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı