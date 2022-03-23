Mesleki eğitimde muhteşem proje ‘Geleceğe El Ver, Geleceğe Yön Ver

Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ de Mesleki ve Teknik eğitimde mükemmel standartlara ulaşmak için ‘GELECEĞE EL VER, GELECEĞE YÖN VER’ dediler

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Teknik Yardım Projesi’ kapsamında Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Sektörle İş Birliği Protokol töreni yapıldı.

Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen imza törenine Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, sektör temsilcileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, ilçedeki resmi kurum yöneticileri, Okul Müdürü Ferhan Günlü ve öğretmenler katıldı.

Mükemmeliyet Merkezi olarak seçilen okulun da dahil olduğu, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen METEK Projesinin amacı Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesini arttırarak Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri’ni kurarak okullar, sosyal ortaklar ve özel sektör arasındaki iş birliğinin artırılması yoluyla bilgi, beceri ve yetkinliklerin EQARF ve EQAVET ile uyumlu olarak geliştirerek iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye genelinde seçilen 15 okul içerisinde

Türkiye genelinde seçilen 15 okul içerisinde yer alan Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sektörlerin temsilcileri ile çocuk gelişimi ve eğitimi, güzellik ve saç bakım alanlarında Mesleki ve Teknik eğitimde mükemmel standartlara ulaşmak için ‘GELECEĞE EL VER, GELECEĞE YÖN VER’ projesi için imzaları attılar.

Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, sektör temsilcilerine birer plaket verdikten sonra sektör temsilcileri ile protokolü tek tek imzaladı.

Protokol imza törenine katılan sektör temsilcileri ise şunlar; İzmir Ticaret Odası 21. Komite Başkanı ve Meclis Üyesi – Osman Çapa, AKON Hidrolik – Nadir Açar, Best Western Premier Karşıyaka Convention & SPA – Tolga Ay, CEM KEY Kuaför – Şeyhmus Benteşen, Ege Deniz Tekstil – Selim Pilavcı, Hilton Garden Inn Bayraklı – Özge Gürses, İzmir Aşçılar Derneği Başkanı – Doç Dr. Turgay Bucak, İzmir Kuaförler, Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı – Sezai Apaydın, İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı – Erdoğan Atabay, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı – İlhan Esen, Karşıyaka Soroptimist Kulübü İş Meslek Kadınları Derneği – Nurdan Koçlular, Özel Gelişim Koleji – Serdar Öner, SEBA Kozmetik – Ali Arıcı , TÜRSAB – Bircan Tağıl, Üç Nesil Eğitim Hizmetleri – Bahar Yamaner, Yağız Özel Eğitim ve Öğretim Hizmetleri – Yağız Polat, Arem Reklam – Emre Azap

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı