Mesut Özil Türkiye’de Çok Mutlu Bir Dönemden Geçiyor

Fenerbahçe’de performansıyla tartışmaların odağı haline gelen yıldız oyuncu Mesut Özil’in menajeri Dr. Erkut Söğüt, Lig Radyo Programcısı Ömer Necati Albayrak’ın hazırlayıp sunduğu Mixed Zone programına özel açıklamalarda bulundu.

SÖZLEŞMESİNİN SONUNA KADAR MUTLU MESUT

MESUT ÖZİL TÜRKİYE’DE ÇOK MUTLU BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Mesut Özil’in son durumundan Kerem Aktürkoğlu’nun gelecek planlamasına kadar birçok konuya açıklık getiren Söğüt, Mesut Özil’in inanılmaz mutlu bir dönemden geçtiğinin altını çizerek ‘sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe’de kalacak!’ dedi.

Söğüt yaptığı açıklamada şunları kaydetti. “Bir kere aile olarak mutlu. Çünkü baba olma sevinci yaşadı. Türkiye’de yaşama ve Fenerbahçe’de oynama hayali vardı. Bunu gerçekleştirdi. Mesut sadece bir Fenerbahçe oyuncusu değil, aynı zamanda gerçek bir Fenerbahçeli, Fenerbahçe hayranı bir insan. Bu durum takımdaki her futbolcu için geçerli değil. Tuttuğu takımın formasını giyiyor. Bazı futbolcular para için geliyor.’’

MESUT ÖZİL FENERBAHÇE’YE AŞIK

Sözlerine Özil’in Fenerbahçe sevdasından bahsederek devam eden Söğüt, ‘’Mesut Özil için öncelikli olan şey erken yaşta Fenerbahçe’ye gelmekti. Bunu yaptı. Transfer sürecinde çok daha farklı alternatifleri olmasına rağmen bunu gerçekleştirdi. Fenerbahçe aşkı, çocukluğunda yaşadığı duygular onun için değerliydi. Tabii ki futbol içerisinde her zaman yaşanabilecek bazı durumlar var. Sakatlıklar veya başka şeyler. Bu tarz durumlarda özellikle Mesut gibi dünyaca ünlü oyuncular hakkında tabi ki birçok spekülasyon yapılabiliyor. Hakkında yazılan birçok iddia var. Biz bunlara alıştık artık. Bu tür şeyler Real Madrid’de oynarken oldu, Arsenal’dayken de vardı. Şu an Fenerbahçe’de de oluyor. Ben buradan herkese açıkça söylemek istiyorum. Mesut Özil sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe’de kalacak. Bu konuda kimsenin bir şüphesi olmasın. Tabii ki medyada yazılan şeyler olacak, normal karşılıyoruz. Çünkü daha önce de karşılaştık. Biz bunlara gülüp geçiyoruz. Mesut da öyle yapıyor. Sadece saha içine bakıyor, saha dışında yazılanlarla kendisini meşgul eden bir insan değil. Mesut için en önemli şey futbol oynamak. Sadece oynamak istiyor. Her futbolcu oynamak ister. Elbette sakatlık süreci sonrası oynayacak duruma gelmek kolay olmayabiliyor. Çok şükür öyle uzun süreli bir sakatlık yaşamadı. Artık hazır ve oynayabilir. Tabi ki artık teknik heyetin doğru zamanla ilgili kararı olacak. Bunlar bizim bilemeyeceğimiz şeyler. Bu konuda bir şey söylemek bize düşmez, yanlış olur.”

KEREM, HER GÜN KENDİNİ GELİŞTİRİYOR VE DAHA İYİ OLABİLME KABİLİYETİ GÖSTERİYOR

Temsilciliğini üstlendiği bir diğer oyuncu, Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Soğüt “Kerem’deki en büyük özellik; her gün kendini geliştirme ve daha iyi olma kabiliyetini gösteriyor olması. Bu bir genç futbolcu için çok ama çok önemli. Genel grafiği hep yükseliyor ve bundan mutlu. Kazanmak istiyor, hırslı. Daha iyi olmak için çabalıyor. Saha dışı çalışmaları da inanılmaz güzel yürüyor. Geleceğini en iyi şekilde ve adım adım planlıyoruz. Kasımpaşa’lı Eren Elmalı da benzer yolda gidiyor. İnanın; Türkiye’deki genç oyuncular Avrupa’daki yaşıtlarının imkanına sahip olsa Türkiye her iki yılda bir Avrupa Şampiyonu olur, Dünya Kupası’nda derece yapar. Türkiye’nin her yeri için geçerli bu. Beslenme, mentörlük, psikoloji, teknik gelişim, antrenör yeterliliği… Bunlar Avrupa’yla eşit olsa her şey çok daha farklı olurdu. Türk çocukların 14-15 yaşına kadar çok üstün geliyor. Çünkü yetenekli ve yaratıcı özelliklere sahipler. Ancak sonrasında bu vurguladığım şartlar devreye giriyor ve düşüşler başlıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı