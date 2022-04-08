Metafizik Uzmanı Umut Pak adeta mucizeler yaratıyor!

Metafizik uzmanı Umut Pak yapmış olduğu seanslarla birçok hastayı iyi ederek yaptıklarıyla da hastaları şifa buluyor.

Umut Pak; havas ilmi konusunda, üstadların yanında yetişmiş ve ciddi eğitimler alarak uzmanlaşmış kimliğiyle dikkatleri çekmeye devam ediyor. Havas ilmi konusunda Türkiye’de en hakim kişi olarak bilinmesinin yanı sıra çok fazla tercih edilmektedir. Türkiye’de en fazla insana hizmet veren ve müşteri memnuniyeti en yüksek olan metafizik uzmanı dikkatleri üzerine çekiyor. Merkezi İstanbul Bakırköy olan ve ülkemizin bir çok bölgesinde şubeleri bulunan Umut Pak, danışanlarına gerek merkezlerden, gerek şubeler aracılığıyla hizmetlerini sunmaktadır.

METAFİZİK UZMANI UMUT PAK ŞİFA DAĞITIYOR

Şizofreni, bipolar, okb, sosyal fobi, panik atak, anksiyete ve epilepsi gibi piskolojik hastalıklar kimi zaman metafiziksel sebepler kaynaklı olup, Umut Pak hastalarını bu konularda da tedavi etmektedir.

Tıbbi rahatsızlıklara farklı bakış açısı getirerek bioenerji seanslarıyla alternatif tıp tedavi yöntemleri kullanarak şifa olmaktadır. Medikal ilimler sunan ofislerin hizmetleri;

Reiki

Bioenerji

Apiterapi

Access Bars

Refleksoloji

Nefes Terapisi

Medikal Masaj

Akupunktur

Hacamat & Sülük

Aromaterapi & Fitoterapi

Hizmetlerin Ardı Arkası Kesilmiyor

Ayrıca vermiş olduğu kişisel danışmanlıklar ile büyüleyici bir portföy ortaya koyan Umut Pak, birçok kişiye gerek yüzyüze, gerek uzaktan danışmanlık hizmetleri vermektedir. Kişisel danışmanlık hizmetleri; Yaşam Koçluğu

Psikolojik Terapi

Aile İlişki Uzmanlığı

Evlilik ve İlişki Danışmanlığı

Metafizik Uzmanı Umut Pak; üç harflilerden muzdarip olanlar, bedene hapsolmuş kötü ruhlar, sihirli, gizemli, parametrik olaylar, yolunda gitmeyen işler, ters giden ilişkiler, evlenemeyen, sebepsiz ayrılıklar yaşayanlar, sürekli devam eden sağlık sorunları, korkmalar, uyku halleri, hayatta devam eden başarısızlıklar, aile içi bitmeyen sebepsiz sorunlar, tıbbi nedeni olmadığı halde çocuk sahibi olamayanlara kadar bir çok konuda dertlere deva olmaya devam ediyor.

Birbirinden farklı rahatsızlık ve sıkıntılar ile ilgilenen Metafizik Uzmanı Umut Pak, bu durumların Avrupa da dahil olmak üzere gelişmiş ülkelerde Parapsikoloji dalında incelendiğini ve maalesef ülkemizde bu konunun çok fazla suistimale uğradığını belirtmektedir. Metafizik uzmanı Umut Pak doktor, psikolog ve psikiyatristler ile bağlantılı şekilde çalışarak bu ilmin gerçek boyutunu gözler önüne sermektedir.

Muhteşem Projeleri

Metafizik Uzmanı Umut Pak son dönemlerde yeni bitirmiş olduğu ”Tılsımlı Gömlek” projesini de hayata geçirmiş ve şu anda pek yakında çıkacak, basım aşamasında olan 2 adet kitabıyla ilgilenmektedir. Tılsımlı gömlek projesi hakkında kendisiyle yapılan röportajda, bu gömleğin Osmanlı döneminde Padişahlar ve Şehzadeler için hazırlanan ve tılsımlanan gömlekle aynı ilimler kullanılarak yapıldığını iletti. Kişiye özel olarak hazırlanan bu tılsımlı gömlek; insanları can yeleği gibi fiziksel tehlikelerden, çelik yelek gibi kurşunlardan ve manevi bir zırh olarakta ruhsal sıkıntılardan ayrıca saldırılardan koruyacak olduğunu belirtti.

Metafizik Uzmanı Umut Pak yolunu kaybetmiş insanlara bir ışık olarak hayat çizgilerini aydınlatmaktadır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı