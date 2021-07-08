Metemtur’dan tasarruf sahiplerine satış duyurusu

Metemtur Yatırım Güç Turizm ve İnşaat A.Ş, tasarruf sahiplerine satış duyurusu yaptı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle:
”Şirketimizin 18.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 36.000.000 Türk Lirası arttırılarak 54.000.000 Türk Lirası’na çıkarılması sürecine ait 09.06.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni hisse alma hakkının kullandırım süreci 23.06.2021 tarihinde tamamlanarak sona ermiştir. Yeni hisse alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan hisselerin toplam nominal kıymeti 29.863.91TL olup, ilgili hisseler 28.06.2021- 29.06.2021 tarihleri ortasında iki iş günü mühletle A1 Capital Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birinci Piyasada nominal fiyattan az olmamak kaydıyla Birinci Piyasada oluşacak fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.”
Hibya Haber Ajansı