MetLife, 2030 yılına kadar toplumsal ve çevresel etki yatırımlarına 500 milyon ABD doları değerinde kaynak sağlayacak

MetLife’ın son sürdürülebilirlik raporunda, şirketin iş yerinde ve toplumda çeşitliliği, adaleti ve iştiraki teşvik gayeli aksiyonlarına vurgu yapılıyor.

MetLife yıllık Sürdürülebilirlik Raporu’nda 2030 yılına kadar yeni tesir yatırımları ile 500 milyon ABD doları pahasında kaynak sağlama taahhüdüne yer verdi. MetLife, 25’ini iklim değişikliğine tahsis ettiği bu taahhüdü kapsamında dezavantajlı bireylerin finansal sıhhatini, düşük gelirli ve etnik taraftan çeşitli topluluklardaki ırksal ve toplumsal cinsiyet eşitliğini düzgünleştirmeye odaklanacak.

Raporda, MetLife’ın daha çeşitli, adil ve kapsayıcı bir iş yerini ve toplumu teşvik etme taahhüdü öne çıkarılıyor. MetLife, 2020 yılında BM Bayanı Güçlendirme İlkeleri’ni imzalayan birinci ABD merkezli sigorta şirketi olarak şirketin liderlik, iş yeri, pazar ve topluluk alanlarındaki toplumsal cinsiyet farklarını kapatmaya yönelik hareket planlarını bu doğrultuda şekillendirdi. 2020 sonu prestijiyle MetLife’ın dünyadaki iş gücünün yüzde 52’sini, İdare Kurulu’nun yüzde 33’ünü, İcra Kurulu’nun yüzde 30’unu, yöneticilerin ise yüzde 42’sini bayanlar oluşturuyor.

MetLife İdare Heyeti Lideri ve CEO’su Michel Khalaf mevzuyla ilgili görüşlerini, “Küresel bir sigorta şirketi ve amaç odaklı bir firma olarak tüm paydaşlarımıza daha inançlı ve daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için çalışıyoruz. 153 yıllık finansal güvenlik tesis etme geleneğimizi sürdürerek etraf ve iklim, adalet ve kapsayıcılık, sıhhat ve yeterli ömür ile dezavantajlı topluluklar için ekonomik büyüme taahhütlerimizi güçlendiriyoruz” halinde aktardı.

Raporda, MetLife’ın şirketin faaliyet gösterdiği 40’tan fazla pazarda olumlu değişimler yaratmaya yönelik çalışmaları ele alınıyor. 2020’nin kıymetli gelişmeleri olarak öne çıkanlar:

MetLife ve MetLife Vakfı, prim kredileri ve katkıları ile COVID-19’un tesirleriyle çabada dünyanın dört bir yanındaki insanlara çeyrek milyar dolardan fazla yardımda bulundu.

MetLife ve MetLife Yatırım İdaresi; poliçe sahibi ve müşteri idaresi toplam varlıklarına yaptığı 659,6 milyar ABD doları kıymetindeki yatırımla istihdam artışı, servet yaratma ve finansal istikrar performansını sürdürdü.

MetLife Vakfı, çeşitliliğe sahip toplulukları ve ırksal adaleti desteklemek üzere halihazırda sağlanan 10 milyon ABD doları bedelindeki yıllık katkıya ek olarak Afrikalı Amerikalıların eğitim, meslek ve iş sahibi olma fırsatlarını ve ırksal adalet teşebbüslerini geliştirmek üzere üç senede 5 milyon ABD doları ek bütçe taahhüdü verdi. MetLife ayrıyeten şirketin orta düzey Afrikalı Amerikalı ve Latin kökenli çalışanlarının yönetici rollerine geçişini hızlandırmak maksadıyla EXCELERATE isimli bir yetenek idaresi programı başlattı.

MetLife 11 yeni etraf gayesi çerçevesinde, 2019’dan 2030’a kadar pozisyon tabanlı sera gazı salımlarını ekstra yüzde 30 oranında azaltma ve yenilenebilir güç, LEED sertifikalı binalar ve yeşil tahviller üzere yeni yeşil yatırımlar için 20 milyar ABD doları yatırım bütçesi ayırma taahhüdünde bulundu. Faaliyetlerini 2016 yılından bu yana karbon nötr olarak yürüten MetLife’ın güç verimliliğine sahip gayrimenkul ve yenilenebilir güç projeleri üzere yeşil yatırımları ise bugün 28,7 milyar ABD dolarını geçmiş durumda.

MetLife, yatırım ve ticari önceliklerini daha da uyumlu hale getirmek üzere geliştirdiği Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamındaki 750 milyon ABD doları fiyatındaki yeşil fon mukavelesi ile ABD sigorta bölümünün birinci yeşil finansman kontratı takviyeli senedini çıkardı.

MetLife Sürdürülebilirlik Kısmı Lideri Jön Richter ise “Sürdürülebilirliğin, iş stratejimizin merkezinde ve operasyonlarımıza her manada taraf veren bir itici güç olması gerektiğine inanıyoruz. İnsanlarımız, eser ve hizmetlerimiz, yatırımlarımız ve topluluk çalışmalarımızla böylesine geniş bir kapsamda faaliyet göstermek, dünyamızın düzgünlüğü için çalışırken gücümüze güç katıyor” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı