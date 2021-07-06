MetLife, Teknoloji Desteğim Ferdi Kaza Sigortası ile KOBİ’lerin yanında

MetLife Emeklilik ve Hayat’ın KOBİ’lere özel olarak hazırladığı ‘Teknoloji Dayanağım Ferdi Kaza Sigortası’ kapsamında KOBİ’ler kazalara karşı finansal garanti edinirken ‘İşime Destek’ asistans paketi ile dijital kimlik muhafaza eseri DataPal, Teknoloji Danışmanlığı, Uzaktan Erişim Hizmeti, Hibe ve Teşvik Danışmanlığı ve çeşitli markaların indirimlerinden oluşan güçlü bir hizmet paketine sahip oluyor.

Türkiye’nin önde gelen ferdi kaza, hayat sigortası ve ferdî emeklilik şirketlerinden MetLife Emeklilik ve Hayat; Teknoloji Dayanağım Ferdi Kaza sigortası ile DenizBank’lı KOBİ’lere dayanak olmayı sürdürüyor. KOBİ’lerin işyerlerinin yanı sıra sevdiklerini de hayatın sürprizlerine karşı finansal garanti altına alan MetLife, teknolojik ve hukuksal bilgilendirme hizmetleri, KOSGEB kredi müracaat dayanağı, akaryakıttan ofis gerecine kadar birçok alanda sağlanan indirimlerle KOBİ’lerin yanında yer alıyor.

Teknoloji Dayanağım Ferdi Kaza Sigortası ve içerdiği hizmetler hakkında konuşan MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven; “Türkiye iktisadının can damarını oluşturan ve iktisada 56 oranında katma bedel sağlayan KOBİ’lerimizin büyümelerini sağlamaları için finansal olarak kendilerini inançta hissetmeleri gerekiyor. Bilhassa pandemi devrinde KOBİ’lerimizin teknolojik dayanağa gereksinim duyduğu görüşünden yola çıkarak Teknoloji Dayanağım Ferdi Kaza Sigortası eserimizdeki İşime Dayanak asistans paketine DenizBank’lı KOBİ’lerin yararlanmaları ismine farklı hizmetler ekledik. Örneğin, KOBİ’ler bilgisayar, cep telefonu yahut tabletlerinden inançlı bir biçimde internete girerek alışveriş ve süreçlerini yapabilsin diye DataPal Güvenlik Paketi ile siber ataklara karşı tam müdafaa sağlıyoruz. Her vakit gereksinimlerin yanlışsız belirlenmesi konusuna odaklanan bir kurum olarak sağladığımız bu hizmetlerimizin KOBİ’lerimize dayanak olacağına yürekten inanıyorum.”

Teknoloji Dayanağım Ferdi Kaza Sigortası ile ‘İşime Destek’ asistans paketi sunan MetLife Emeklilik ve Hayat, KOBİ’lerin DataPal Güvenlik Paketi ile bilgisayar, cep telefonu yahut tabletlerinden inançlı bir biçimde internete girerek alışveriş ve süreçlerini yapabilmesinin yanı sıra online bilgi tarama ve takip hizmeti ile bilgilerinin müsaadesiz kullanımını engellemesine fiyatsız takviye oluyor. Bir başka İşime Takviye hizmeti olan ‘Teknoloji Danışmanlığı ve Uzaktan Erişim Paketi’ ile MetLife müşterileri, tüm elektronik eserler hakkında bilgi alıp karşılaştırma yapabilirken talep etmeleri halinde uzaktan erişim ile bilgisayarlarına bağlanılarak problemlerine tahlil elde edebiliyorlar.

Hibe ve Teşvik Danışmanlığı Hizmeti ile KOBİ’ler sahip oldukları firmaların üretim, pazarlama, Ar-Ge, ithalat, ihracat, tanıtım, kurumsallaşma üzere faaliyetlerine dayanak sağlayan, ulusal ve memleketler arası hibe takviye programları yoluyla yeni finansman kaynakları hakkında bilgi ve yönlendirme hizmeti alabiliyorlar.

Teknoloji Dayanağım Ferdi Kaza Sigortası ile KOBİ’ler, İşime Takviye asistans paketi kapsamında tüm bu varlıklı hizmet skalasından faydalanırken birebir vakitte akaryakıt alımlarında, araç kiralamalarında, araba aksesuarlarında, güvenlik paketlerinde, işe alımlarda, ön muhasebe programlarında, ofis alışverişlerinde, otomobil yıkama hizmetlerinde ve ofis yahut mesken dezenfeksiyon süreçlerinde çeşitli oranlarda indirim kazanıyorlar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı