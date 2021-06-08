Metro Türkiye, normalleşme döneminde restoranların yanında olmaya devam ediyor

Metro Türkiye, yeni olağanlaşma kuralları ile özlediğimiz günlere yavaş yavaş geri dönerken, eser çeşitliliğinden ödeme kolaylığına, hijyen tahlillerinden gastro servis online teslimat hizmetine ve istihdam tahlillerine kadar tüm gereksinimleri için yeme içme bölümünün yanında olmaya devam ediyor.

Yalnızca kendi markası altında profesyonellere yönelik 5.000 çeşitte geniş eser yelpazesi sunan Metro Türkiye, işletmelerin yapacağı alışverişlerde 6 aya kadar taksit ile ödeme kolaylığı sağlarken hijyen setlerini de yüzde 50 indirim ile sunacak. Metro Türkiye bunların yanı sıra yenilikçi yazılımları ve menü mühendisliği hizmeti ile restoranların operasyonel verimliliklerini ve karlılıklarını artırıyor; iş ortakları ile birlikte dijital menü ve istihdamı kolaylaştıran çevrimiçi tahliller sunuyor.

HORECA dalının bir numaralı iş ortağı olma vizyonu ile öncü çalışmalara imza atan Metro Türkiye, pandeminin birinci gününden bu yana dala verdiği takviyesi sürdürerek işletmelerin yanında olmaya devam ediyor. Türkiye’de 1 Haziran prestijiyle “kademeli normalleşme” sürecinde restoranlar tekrar masalarda servis vermeye başlarken, bölümün yine hareketlenmesi bekleniyor. Metro Türkiye, bu yeni devirde konuklarını özlenen lezzetleriyle ağırlayabilmeleri ve hazırlıklarını yapabilmeleri için işletmelere dijital tahlillerden ödeme kolaylıklarına, eser çeşitliliğinden hijyen kampanyasına kadar geniş bir hizmet sunuyor.

“Pandeminin başladığı birinci günden itibaren bölümün yanında olmaya devam ediyoruz”

Dala takviye maksadıyla yürüttükleri çalışmalara ait açıklamada bulunan Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu İdare Heyeti Üyesi Deniz Alkaç, “Pandemiden en çok etkilenen dalların başında restoranlar geliyor. İnsanların bir ortaya gelerek toplumsallaşma imkânı bulduğu restoranların kapılarını yine açıyor olmasından memnunluk duyuyoruz. Metro Türkiye olarak, pandeminin birinci gününden bu yana işletmelere ve kesime takviyelerimizi sürdürüyoruz. Tam kapanma sonrası gelişmeleri ve yaz mevsiminin şartlarını düşünerek de harekete geçtik. Pandemi ile birlikte besin güvenliği, sağlıklı beslenme ve hijyen tedbirleri yaptığımız tüketici araştırmalarının sonucunda kalıcı bir trend haline geldiğini görüyoruz. Biz de bu hassasiyetleri göz önünde bulundurarak profesyonel müşterilerimiz için Gastronometro platformumuzda eser geliştirme yapıyoruz. Öbür taraftan, dal pandemi nedeniyle çok sıkıntı aylar geçirdi. Bu bağlamda da gerek dijital tahliller gerek ödeme kolaylıkları gerek hijyen paketlerinde kampanya üzere işlerini kolaylaştıracak tahlilleri de bir ortada sunuyoruz. Tüm bu operasyonu ise mağazalarında ve sevkiyat depolarındaki toplam 4.000 çalışanıyla 7/24 kesintisiz yönetiyoruz. Özlediğimiz lezzetlerde ve yerlerde sonunda bir ortada olmanın memnunluğunu yaşıyoruz.” dedi.

İşletmeler için ödeme kolaylığı ve yüzde 50 indirimli hijyen setleri

Metro Türkiye, kapılarını tekrar açmaya başlayan işletmelere eser alışverişlerinde büyük kolaylık sunuyor. 30 Haziran’a kadar sürecek kampanya kapsamında ticari kartlarla yapılan alışverişler için 6 taksitle ödeme imkânı sunuluyor. Ayrıyeten işletmeler, 1.500 TL üstü alışverişlerde de hijyen setine 300 TL yerine yüzde 50 indirimle 150 TL’ye sahip olabilecek.

Restoranlar dijitalleşiyor

Menü Kit yazılımı ve POS Satış Otomasyon sistemi ile restoranların operasyonel verimliliklerini artırıyor; menü maliyetlerini hesaplayarak israfı azaltmalarına katkı sağlıyor. Dijital Menü tahlili ile işletmelere bilhassa yeni olağanda teması azaltan akıllı telefon ya da tablet ortamında sipariş verebilme sistemini sunuyor. Gastro Danışmanlık hizmeti kapsamında verdiği “Menü Mühendisliği” hizmeti ile işletmeler, kendilerine sunulan dijital tahlillerle desteklenen menüler sayesinde verimliliklerini ve karlılıklarını artırabiliyor. İşletmelerin dijital ortamda görünür olmalarını sağlayarak daha fazla müşteriye ulaşabilmeleri için de web sitesi oluşturma, online rezervasyon hizmeti üzere değerli tahliller de sağlıyor. Öbür yandan açılma ve kapanma devirlerinde sıkça bir sorun haline gelen işe alım süreçlerini de bölüm için daha verimli hale getirmek gayesiyle StartUp Istanbul tarafından 2020 En Yeterli 100 Teşebbüs ortasında seçilen Catch.Jobs ile iş birliği yaparak 5 başka kentte 10 mağazası ile bu pilot tahlili restoranlara ulaştırmayı hedefliyor.

Profesyonel tahliller Metro markaları teminatıyla menüleri zenginleştiriyor

Metro Türkiye, yeni olağanlaşma periyodunda epey geniş olan kendi markalı eser yelpazesinin yer aldığı yeni bir katalog da yayımladı. Besin güvenliği, izlenebilirlik, eser çeşitliliği, ambalaj kalitesi, tazelik, soğuk zincir, sergileme ve sevkiyat konusundaki öncü uygulamalarıyla kaliteyi garanti altına aldığı eserleri hem profesyonellere hem de meskendeki şeflere bir ortada sunuyor.

Yerli ve dünya lezzetlerini buluşturduğu eser gamında trüflü sprey zeytinyağlarından tatlı patatese, somon fümelerden ırk burger serisine, meze çeşitlerinden yerli ve İtalyan peynir çeşitlerine, Surimi çeşitlerinden pastacılık materyallerine kadar yaklaşık 5 bin eser çeşidi bulunuyor. Yüksek kaliteye sahip tüm bu eserleri ise enfes bir gastronomi tecrübesi için Metro Premium, mutfakta sürat ve pratiklik için Metro Chef, yüksek performans için Metro Professional, kahve ve çay saatleri için özel eserlere sahip RIOBA markası ile müşterilere sunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı