Metro Türkiye’nin Vedat Milor danışmanlığında oluşturduğu Wise Wine Selection seçkisi, gastronomi tutkunlarını biraraya getirdi

Ülkemizde gastronomi kültürünü geliştirmek için çalışmalarına devam eden Metro Türkiye’nin, Vedat Milor’un danışmanlığı ile oluşturduğu ‘Wise Wine Selection’ seçkisi, Galata’nın eşsiz atmosferinde gastronomi tutkunlarını bir araya getirdi. Dünyanın seçkin ve butik üreticilerin ürünlerinden oluşan seçki, IL Cortile İstanbul’da gerçekleştirilen özel tadım menüsü ile deneyimlendi.

30 yılı aşkın bir süredir Türk mutfağının değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, gastronomiyi sadece bir yeme-içme sanatı olarak görmekle kalmıyor aynı zamanda ülkemizdeki gastronomi kültürünün gelişmesine de katkı sağlamaya devam ediyor. Metro Türkiye, ilk kez 2017 yılında gastronomi uzmanı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor’un danışmanlığı ile oluşturduğu ‘Wise Wine Selection’ ailesine ait ürünlerin, IL Cortile İstanbul’un Executive Şefi Nihat Sancar’ın özel tadım menüsü ile eşleştirildiği etkinlikte gastronomi tutkunlarını buluşturdu.

‘Wise Wine Selection’ zengin mutfakların yemekleri ile uyum sağlaması yönüyle de dikkat çekiyor

Wise Wine Selection, fiyat-kalite performans ve yemek uyumu göz önüne alınarak Vedat Milor’un danışmanlığı ile uzun soluklu bir ekip çalışması sonunda seçilen ithal ürünlerden hazırlandı. Zengin mutfakların yemekleri ile uyum sağlaması ile de ön plana çıkan Wise Wine Selection ailesi, toplam 27 üründen oluşuyor. Santorini’den Mosel’e, Korsika’dan Sicilya’ya kadar dünyanın 18 farklı bölgesinden özellikle butik üreticilerinin ürünlerinden oluşan seçkide Türkiye’ye ilk defa getirilen ürünler de yer alıyor. Seçkide 2 – 3 sene içinde tüketilecek ürünler olduğu gibi 15 – 20 yıl ömrü olanlar da bulunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı