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Ana Sayfa Sağlık 30 Haziran 2021 11 Görüntüleme

Metropol İstanbul Covid-19 Aşılama Noktası Oluyor

Metropol İstanbul Covid-19 Aşılama Noktası Oluyor

Keyifli ve inançlı alışverişin merkezi Metropol İstanbul, 23 Haziran’dan itibaren tüm ziyaretçilerine Covid-19 aşı hizmeti verecek. Aşı hakkı olan herkes, Metropol İstanbul’un ikinci katında yer alan sinema avlusunda kurulan aşılama noktasında randevusuz ve direk kayıt süreciyle Covid- 19 aşısını yaptırabilecek.

Tüm dünyanın gündemine yerleşen COVID-19 salgın sürecinde ülkemizde aşı uygulamalarında süratli bir sürece girilirken keyifli ve inançlı alışverişin merkezi Metropol İstanbul da aşı noktasına dönüşüyor. 23 Haziran’da Metropol İstanbul’da başlayacak olan ve İstanbul Vilayet Sıhhat Müdürlüğü’yle ortak yürütülen sıhhat hizmetinden aşı hakkı olan herkes yararlanabilecek. Aşı hizmetinden yararlanmak isteyen ziyaretçiler ön randevuya gerek olmadan ve direk kayıtla, Metropol İstanbul’da kurulan aşı noktasında 10:00 – 18:00 saatlerinde Sıhhat Bakanlığı çalışanlarına aşılarını yaptırabilecekler. T.C Sıhhat Bakanlığı tarafından aşı hakkı tanınan herkes, Metropol İstanbul’da kurulan özel alanda randevusuz ve direk kayıt sistemiyle sadece T.C kimlik numaralarını ibraz ederek Biontech aşısı olabilecekler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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