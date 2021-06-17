MEXT & Microsoft iş birliği ile sanayide dijitalleşmenin kilidini açtı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS), Microsoft ile iştiraki kapsamında yaratılan ve dünyada bir birinci olan Microsoft Manufactoring Core (Microsoft Üretim Teknolojileri Merkezi), MEXT bünyesinde Türk endüstrisinin hizmetine sunuldu. Microsoft Manufacturing Core; Türkiye, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde geniş bir kitleye hizmet ederek dijital dönüşümün merkez üssü olacak. MEXT-Microsoft stratejik paydaşlık lansmanında konuşan MESS İdare Şurası Lideri Özgür Burak Akkol “MESS ve Microsoft stratejik paydaşlığı ile endüstrimizde dönüşümün kilidini açıyoruz. Bunun için üretim dalının dijital teknolojilerle kalkınması, bu alanda gereksinim duyulan uzman iş gücünün yetiştirilmesi, özel sektör/kamu/akademi üçgeninde yenilikçilik iş birliklerinin kurulması, sürdürülebilir toplumsal yararın sağlanmasını amaçlıyoruz” dedi. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise, “Microsoft Manufactoring Core kapsamında kesimin potansiyelini ortaya çıkaracak en yeni teknolojileri, gerçek üretim kurallarında paydaşlarımıza anlatacağız. Bu yatırım Dünyada bir birinci. Bu sebeple, yalnızca Türkiye için değil, Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgenin tamamı için çok değerli bir yatırım. Microsoft’un Türkiye’ye olan inancının somut bir göstergesi” dedi.

Dünyanın en büyük, en ileri, en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi MEXT; ekosisteminin en kıymetli paydaşlarından Microsoft ile stratejik iştirake gidereksanayide dijital dönüşümün kilidini açtı. MESS İdare Şurası Lideri Özgür Burak Akkol ve Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin’in konut sahipliğinde 15 Haziran 2021 Salı günü dijital imzalar atılarak Microsoft Manufacturing Core endüstrinin hizmetine açıldı.

Stratejik paydaşlık lansmanında konuşan MESS İdare Şurası Lideri Özgür Burak Akkol, Microsoft ile iş birliklerini teknoloji iştirakinin ötesine geçirdiklerini belirterek “Endüstride dijital dönüşümün anahtarları MEXT ve Microsoft’un iş birliği ile dünyanın en büyük endüstride dönüşüm hareketini başlatıyoruz. Bunun için üretim kesiminin dijital teknolojilerle kalkınması, bu alanda gereksinim duyulan ehil iş gücünün yetiştirilmesi, özel sektör/kamu/akademi üçgeninde yenilikçilik iş birliklerinin kurulması, sürdürülebilir toplumsal yararın sağlanmasını amaçlıyoruz ” dedi. Microsoft Manufactoring Core’un dünyada bir gibisi olmadığını vurgulayan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin de kelamlarına şöyle devam etti; “Microsoft Manufactoring Core kapsamında dalın potansiyelini ortaya çıkaracak yapay zeka, bulut, IoT ve karma gerçeklik üzere en yeni teknolojileri, gerçek üretim koşullarında paydaşlarımıza anlatacağız. Bu yatırım Dünyada bir birinci. Hasebiyle yalnızca Türkiye için değil, bölgenin tamamı için de değerli bir yatırım. Tıpkı vakitte Microsoft’un Türkiye’ye olan inancının somut bir göstergesi” dedi. Özbilgin: “MEXT içerisindeki model fabrikanın dijital teknolojilerle nasıl desteklenebileceği, birebir örneklerle üretim kesimi paydaşlarına sunulacak. Microsoft Manufactoring Core içerisinde, Microsoft’un endüstriyel IoT, Büyük Data, Yapay Zeka ve Makine öğrenmesi, Görüntü/Ses/Video sürece, Operasyon Teknolojisi için siber güvenlik ve saha çalışanları için verimlilik sağlayan teknolojileri ile bölgedeki en kapsamlı demo alanı oluşturuldu. Bu tahlillere ek olarak ziyaretçiler, 5G’nin hayatımıza girmesi ile üretim tesisleri için özelleştirilmiş ve halihazırdaki şebekenin dilimlenerek yalnızca üretime ilişkin Private şebekelerin çarçabuk ayağa kaldırılabilmesine imkan sağlayan tahlilleri görme fırsatına sahip olacaklar” dedi.

Microsoft Manufacturing Core özelindeki görüşlerini paylaşan MESS İdare Konseyi Lideri AKKOL ise, “yeni teknolojilerin üretim merkezi Singapur’da, Japonya’da olmayan bir modeli birinci kere Türk endüstrisi ile buluşturuyoruz. Üretim bölümü teknolojilerinin sergileneceği dünyadaki birinci Microsoft Manufacturing Core’u MEXT’te endüstrimizin hizmetine sunuyoruz. Sanayicimiz bu hizmet alanında Microsoft ve yerli tahlil ortakları tarafından geliştirilen teknolojiyi ve sistemleri deneyimleyecek. Yeni iş birliğimiz ile, endüstriye uçtan uca entegre tahliller sunan MEXT’e daha da bedel katacak” dedi.

Yerli Teknolojiler Sergilenecek

MEXT içinde bir hizmet alanı olarak tasarlanan Microsoft Manufacturing Core çatısı altında, Türkiye dışında Orta Doğu ve Afrika bölgesi için de üretim dalı teknolojileri sergilenecek. Manufacturing Core ile MEXT içerisinde oluşturulan bölgedeki en kapsamlı İleri Üretim Teknolojileri demo alanında sanayicilere şu teknolojileri deneme imkanı veriliyor;

Microsoft’un endüstriyel IoT, Büyük Bilgi, Yapay Zeka ve Makine öğrenmesi,

Görüntü/ses/video sürece,

Operasyon Teknolojisi için siber güvenlik,

Saha çalışanları için verimlilik sağlayan teknolojiler.

Bu hizmet alanında, Microsoft ve yerli tahlil ortakları tarafından geliştirilen teknoloji ve sistemler deneyimlenecek. Bu sayede MESS üyeleri ve ekosistemi, hibrit bulut tahlillerini Türkiye’de birinci kere MEXT içerisinde görme ve tanıma talihini da elde edecek.

MESS-Microsoft Stratejik İştirakinin Gelecek Adımları

Microsoft Manufactoring Core : Bu yatırım kapsamında kesimin potansiyelini ortaya çıkarak yapay zeka, bulut, objelerin interneti (yani IoT) ve karma gerçeklik üzere en yeni teknolojiler, gerçek üretim ortam ve kurallarında anlatılacak.

Yetkinlik Gelişimine Takviye: Dijital dünyanın gereksinim duyduğu nitelikli ve nitelikli iş gücünün yetişmesi için farklı düzeylerde eğitim programları sunulacak. Bölümde uzun vakittir gereksinim duyulan ehil iş gücü yetiştirilecek. Buna ek olarak, fiyatsız eğitim portalı Microsoft Cloud Society’iyi de MESS üyelerine ve iş ortaklarına açarak, bulut teknolojileri alanında eğitimler sunalacak.

Üretim Bölümüne Taraf Verecek Beyin Ekibi: Sivil Toplum Kuruluşları, Start-Up ve akademik dünya ile iş birliklerini artırarak, bir fikir merkezi oluşturacak ve buradan çıkacak yaratıcı fikirlerle bölümün gelişimine katkıda bulunulacak.

Sivil Toplum Kuruluşları, Start-Up ve akademik dünya ile iş birliklerini artırarak, bir fikir merkezi oluşturacak ve buradan çıkacak yaratıcı fikirlerle bölümün gelişimine katkıda bulunulacak. Sürdürülebilir Kamusal Paha Yaratacak Projeler: Toplumsal manada bedel yaratacak sürdürülebilir projeler ile iktisadi ve çevresel kalkınmasının öncüsü olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı