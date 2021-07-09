Michael Page’den işletmelere özel e-kitap

Covid krizi, Bilişim Teknolojileri-BT kesimini olumlu tarafta etkileyerek, şirketlerin dijitalleşmesini kimsenin ön göremediği bir biçimde hızlandırdı. Olağanda beş yılda gelişebilecek bir süreç̧ bir yıl içinde gerçekleşti. Bunun en temel örneği uzaktan çalışma sistemi oldu. Bu hususta en tutucu olan şirketler bile artık öbür seçenekleri olmadığından uzaktan online çalışmayı benimsedi. Hakikat teknolojiye yapılan yatırımın, insanların daha makul ve daha verimli çalışmasını sağladığını, işletmelere paha kattığını ve hatta hem çalışanlara hem de müşterilere sağlanan dayanağı güzelleştirdiğini gösterdi. Artık işletmeler için bir sonraki adım en yeterli yetenekleri çekmek ve kendilerine bağlamak olacak.

BT yetenekleri bulabilmeye yardımcı bir kitap

Milletlerarası işe alım danışmanlık şirketi Michael Page, şirketlerin, muvaffakiyete ulaşırken BT alanında muhtaçlık duyacakları takımları yaratmalarına takviye olmak için bir e-kitap hazırladı.

Michael Page Teknoloji Kısmı Yöneticisi Melih Mümünoğlu, bir rolün ne tip marifet ve yetkinlikler gerektirdiğini yalnızca iş unvanı ya da görev tarifiyle anlamanın mümkün olmadığını vurgulayarak, işletmeler için hakikat BT yetenekleri bulabilmeye yardımcı olabilecek bilgileri bir e-kitapta toparladıklarını tabir ediyor.

Uygun işe alım kolaylığı sağlayabilecek bu e-kitapta, şirketlerin BT takımında bulunması gereken uzmanların hünerlerinin hakikat belirlenmesine dikkat çekiliyor. Ayrıyeten kitapta, BT yeteneklerini şirketlere çekmek için en değerli stratejilerin ip uçları ile yetkinlik değerlendirmesi ve maaş kıyaslaması hususlarında yararlı bilgiler yer alıyor.

BT Önderlerinde duygusal zeka ve diğerlerini dinleme kabiliyeti ön planda

Kitapta, BT – Bilişim Teknolojisi Önderlerinin süratli karar alabilen ve uygun risk yönetme kabiliyetine sahip başkanlar olması gerektiğine vurgu yapılıyor. “BT sektöründe yüksek durumlarda bulunan kişiler, çalışanları üzerinde nüfuz sahibi olmak ve onlara örnek olabilmek için duygusal zekalarını ve başkalarını dinleme kabiliyetlerini ön plana çıkmalıdırlar.” bilgisi de e-kitapta yer alan tavsiyeler ortasında bulunuyor.

Günümüz BT yönetici piyasasında son derece güçlü bir rekabetin olduğuna dikkat çekilen çalışmada, uygun maharetleri belirlemek için işe alım sürecine kıymetli grup üyelerini dahil etmenin neden değerli olduğu anlatılıyor. Kitapta dikkat çeken öteki bir nokta ise; E-ticarette ve işletmelerin dijital dönüşümündeki artış ve bu alandaki açığı gidermek için yaratılan rollerin çoğalması sebebiyle, sektörde üst düzey BT yöneticisi adayları kâfi çoğunluğa şimdi ulaşılamamış olmasıdır. Bu dalda üst seviye yönetici maaşlarının ise konumlara nazaran farklılık göstermekle birlikte aylık 100.000 TL den başladığı tabir ediliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı