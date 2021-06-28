Micro Focus, 2021 Gartner Magic Quadrant Raporu’na Göre Uygulama Güvenliği Testinde Lider Oldu!

Micro Focus’un iş kolu CyberRes, “Uygulama Güvenliği” eserleri ile memleketler arası bilgi teknolojileri danışmanlık şirketi Gartner tarafından yayınlanan “Magic Quadrant 2021” raporuna nazaran uygulama güvenliği testinde başkan seçildi. Micro Focus böylelikle birebir raporda üst üste sekizinci defa önder kategorisinde yer almayı başardı.

Raporu hazırlayan Gartner, Micro Focus’un CyberRes Fortify portföyündeki Statik Kod Tahlili (SAST), WebInspect (DAST), Yazılım Güvenlik Merkezi, Fortify on Demand (SaaS) ve Sonatype (SCA) dahil olmak üzere birçok AST eser ve hizmetini inceledi.

Micro Focus, elde ettiği bu muvaffakiyetin dijital dönüşümler sırasında kuruluşların siber direncini desteklemek için güvenlik iş kolu CyberRes’e yaptığı büyük yatırımın güçlü bir geri dönüşü olduğuna inanıyor. Geçtiğimiz yıl kurumların dijital olarak iş yapmanın yeni yollarını süratle benimseyip uyguladığını ve böylece inançlı yazılım geliştirmenin bir mecburilik haline geldiğini belirten CyberRes Fortify Eser İdaresi Lideri Dylan Thomas, kelamlarını şöyle sürdürüyor: “Müşterilerimizin aksiyona öncelik vermelerini ve uygulamalarının kurumsal manadaki risklerini yönetmelerini sağlayan kapsamlı DevSecOps tahlilleri sunma misyonumuzu ileriye taşırken, Fortify’ın uygulama güvenliği alanındaki liderliğinin daima tanınmasını takdir ediyoruz.”

Fortify, müşterilere uygulama güvenlik gereksinimlerine dayalı seçim esnekliği sağlayan hem yerinde hem hizmet olarak sunulan teklifler için tam tahliller sunuyor. Bu eksiksiz portföy, geliştiricilerin problemleri süratle çözebilmesi ve değerli paydaşların uygulamalarının güvenlik duruşunu görebilmesi için CI/CD süreç sınırı boyunca testi otomatik hale getiriyor.

Micro Focus Hakkında

Micro Focus, şirketlerin dijital dönüşümün dört temel alanında işlerini yürütmelerine ve dönüştürmelerine takviye oluyor: Kurumsal DevOps, Hibrit IT İdaresi, Öngörüye Dayalı Analitikler, Güvenlik, Risk & Yönetişim. Müşteri odaklı bir inovasyon süreciyle geliştirilen yazılımımız, şirketlerin kendi kurumsal yapılarını inşa etmeleri, yönetmeleri, müdafaa altına almaları ve tahlil etmeleri için muhtaçlık duyacakları kritik araçları sağlıyor. Bu araçlar mevcut ve gelişmekte olan teknolojiler ortasında köprü görevi üstlenerek, dijital inovasyon yarışında daha az risk ile daha süratli inovasyonu mümkün kılıyor.

CyberRes Hakkında

CyberRes, bir Micro Focus iş koludur. Dünyanın en büyük güvenlik portföylerinden birinin uzmanlığını getirerek müşterilerimizin gruplarında ve kuruluşlarında hem siber hem iş esnekliği oluşturuyor değişen tehdit ortamında taraflarını bulmaya yardımcı oluyoruz. CyberRes, işletmelerin bugün çalışmaya devam edebilmeleri, ışıkları açık tutabilmeleri, büyümeleri, yarının fırsatlarından yararlanabilmelerini sağlayacak dönüşüm için olumsuz şartlarla gayret eden daha geniş bir dijital dönüşüm tahlillerinin bir modülüdür.

Gartner – Sorumluluğun Reddi

Gartner, araştırma yayınlarında gösterilen rastgele bir satıcı firmayı, eseri ya da hizmeti onaylamaz. Teknoloji kullanıcılarına sadece en yüksek derecelendirmeye ya da öteki cinste sınıflandırmaya sahip satıcı firmaları seçmelerini önermez. Gartner araştırma yayınları, Gartner’ın araştırma kuruluşunun görüşlerinden oluşur ve gerçeklere ilişkin beyan olarak yorumlanmamalıdır. Gartner, makul bir emele uygunluğa yahut bir eser yahut hizmetin ticari satış şartlarına dair garantiler dahil olmak üzere bu araştırmayla ilgili açık yahut zımni her türlü garanti sorumluluğunu reddeder.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı