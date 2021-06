Microsoft, ‘Highway to 100 Unicorns’ konferansıyla Türkiye’deki startup ekosistemini güçlendirecek

Microsoft, Abu Dhabi Yatırım Ofisi (ADIO) ile iş birliği içinde organize ettiği çevrimiçi “Highway to 100 Unicorns” konferansıyla Türkiye’deki startup ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor. 21 Haziran’da başlayacak ve 3 haftaya yayılacak bir webinar serisi halinde düzenlenecek aktiflik “Highway to 100 Unicorns” konferansı kapsamında yer verilecek açılış konuşmaları, sohbetler, paneller ve atölye çalışmaları ile startup’ların, yatırımcıların ve öbür pay sahibi girişimcilerin karşılaştığı esas problemler masaya yatırılacak; yükselen trendler, güzel uygulamalar ve muvaffakiyet kıssaları paylaşılarak startup’lara mentorluk yapılacak.

Microsoft, Abu Dhabi Yatırım Ofisi (ADIO) ile iş birliği içinde Türkiye’deki startup’ların alanlarındaki en ehil isimlerden rehberlik alarak kendilerini geliştirmelerine ve büyümelerine katkı sağlamak emeliyle “Highway to 100 Unicorns” isimli bir çevrimiçi konferans düzenleyeceğini duyurdu. Microsoft’un ADIO ile imzaladığı 5 yıllık stratejik paydaşlık kapsamında düzenlenecek konferans 21 Haziran’da başlayacak ve Türkiye’deki startup ekosisteminin yükselişine sürat kazandıracak çevrimiçi etkinliklere sahne olacak.

Microsoft ve ADIO’nun yanı sıra 100’den fazla lokal ve global konuşmacı tarafından modere edilecek “Highway to 100 Unicorns” konferansında yer verilecek açılış konuşmaları, paneller ve atölye çalışmaları ile startup’ların, yatırımcıların ve öbür pay sahibi girişimcilerin karşılaştığı esas meseleler masaya yatırılacak. Startup’lara başarılı olmaları için gereksinim duydukları kaynakları sunmak hedefiyle uzun müddettir çalışmalarını sürdüren Abu Dhabi Yatırım Ofisi, bu konferans sayesinde maksatlarına bir adım daha yaklaşıyor.

Bahisle ilgili görüşlerini lisana getiren Microsoft MEA Bölgesi Startup’lardan Sorumlu Yönetici Roberto Croci, “ADIO ile birlikte, bölgesel girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye odaklanmış durumdayız. Highway to 100 Unicorns, bölgedeki startup’ların ve inovatörlerin birbirleriyle ilişki kurmasını, öğrenmesini ve büyümesini mümkün kılıyor” dedi. Croci kelamlarına şöyle devam etti: “Startup’lar attıkları her adımda mentorluğa muhtaçlık duyuyor; “Highway to 100 Unicorns” programıyla tam olarak bu gereksinimi karşılıyoruz. Teşebbüsçüler, dal deneyimine sahip başkanlardan yükselen trendlerle, en uygun uygulamalarla ve öngörülerle ilgili bilgi alabildiği üzere birebir vakitte mahallî girişimcilerin muvaffakiyet öykülerini de dinleyebiliyorlar. Böylelikle kendi sanayilerinde büyüme yolunda daha güçlü adımlar atabiliyorlar”.

Microsoft Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı da “Bilhassa faaliyetlerini Türkiye ile sınırlamak istemeyen; Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde de varlık göstermek isteyen startup’larımızın bu aktiflik sayesinde kendilerini her manada geliştireceklerine ve teşebbüslerine bedel katacak yeni iş birliklerine adım atacaklarına inanıyorum” dedi.

Startup’ların büyümesine dayanak olan geniş kapsamlı içerik

“Highway to 100 Unicorns” konferansının 3 haftaya yayılan bir seri halinde gerçekleştirilmesi planlanıyor, konuşmacılar ise şöyle sıralanıyor: ADIO Genel Yöneticisi Dr. Tariq Bin Hendi, Microsoft UAE Genel Müdürü Sayed Hashish, Microsoft MEA Bölgesi Startup’lardan Sorumlu Yönetici Roberto Croci yanı sıra Microsoft for Start Ups’dan üst seviye yöneticilerin yanı sıra 500 Startups COO’su Maria Paula Oliveira, Ernst & Young MENA Bölgesi CIO’su Asad ur Rehman, Unilever MENA Bölgesi Medya ve Dijital Dönüşüm Yöneticisi Kai Ling Ting, ve Etihad Küme İnovasyon Yöneticisi Iba Masood aktifliğe katılacak.

Aktiflik öncesinde startup ekosistemiyle ilgili görüşlerini paylaşan bir öbür isim ADIO Genel Yöneticisi Dr. Tariq Bin Hendi ise, “Birleşik Arap Emirlikleri, startup’ların itimatla büyümesi için gerekli koşulları sunan başşehri Abu Dhabi ile bölgede iş yapmak için en hakikat yerlerden biri. Biz de ADIO olarak inovatif fikirlere paha verilmesi için çalışıyoruz. Microsoft ile girişimcilere odaklandığımız iş birliğimiz, Abu Dhabi’nin yetenek havuzunu geliştirmeye ne derece değer verdiğimizi de kanıtlıyor. Startup’lara işin başında geniş bir yelpazede dayanak sunmak ve kolaylıkla dönüşebilecek işletmeler haline gelmelerine katkı sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

“Highway to 100 Unicorns” tıpkı vakitte yüksek potansiyele sahip startup’ların, bölgedeki B2B teknoloji startup’ları ve kurumsal şirketler ortasında köprü kurmaya yarayan GrowthX Accelerator üzere başka Microsoft – ADIO iştiraklerine dahil olmalarına da yer hazırlayacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı