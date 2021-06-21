Microsoft Windows ve Chrome tarayıcısında sıfır gün açıkları tespit edildi

Kaspersky uzmanları, Nisan ayında daha evvel keşfedilmemiş Google Chrome ve Microsoft Windows sıfır gün açıklarını kullanarak çok sayıda şirketi hedefleyen bir akın dizisi keşfetti. Kelam konusu istismarlardan biri Chrome web tarayıcısında uzaktan kod yürütmek için kullanılırken, oburu ise Windows 10’un en yeni ve bariz yapılarını gaye almak üzere iki farklı ayrıcalık yükseltme istismarını temel alıyor. Bunlar İşletim Sistemi Çekirdeği: Bilgi Açıklama Güvenlik Açığı CVE-2021-31955 ve Ayrıcalık Yükseltme Güvenlik Açığı CVE-2021-31956 olarak listeleniyor. Microsoft, her iki açığı da yamadığını duyurdu.

Son aylarda sıfır gün açıklarını kullanan yeni bir gelişmiş tehdit dalgası alanda öne çıktı. Nisan ayının ortalarında Kaspersky uzmanları, saldırganların hedeflenen ağları gizlice ele geçirmesine imkan tanıyan, çok sayıda şirkete yönelik yeni bir yüksek seviyede maksatlı açıklardan yararlanan yeni bir tehdit dalgası keşfetti.

Kaspersky, bu hücumlarla bilinen tehdit aktörleri ortasında şimdi bir irtibat bulamadı. Bu nedenle bu yeni oyuncuya PuzzleMaker ismi verildi.

Hücumlar Chrome tarayıcısı üzerinden gerçekleştirildi ve uzaktan kod yürütmeye müsaade veren bir açıktan yararlanıldı. Kaspersky araştırmacıları uzaktan yürütme açığının kodunu alamamış olsa da vakit çizelgesi ve kullanım aktiviteleri saldırganların şu anda yamanmış olan CVE-2021-21224 güvenlik açığını kullandığını gösteriyor. Bu güvenlik açığı, Chrome ve Chromium web tarayıcıları tarafından kullanılan bir JavaScript motoru olan V8’deki Cins Uyuşmazlığı kusuruyla ilgili ve saldırganların Chrome derleyici sürecinden yararlanmalarına imkan tanır.

Bununla birlikte Kaspersky uzmanları, Microsoft Windows işletim sistemi çekirdeğindeki iki farklı güvenlik açığından yararlanan ikinci istismarı bulup tahlil etmeyi başardı. Hassas çekirdek bilgilerini sızdıran bu güvenlik açığı CVE-2021-31955 olarak işaretlendi. Bu açık birinci olarak Windows Vista ile tanıtılan ve yaygın olarak kullanılan uygulamaları belleğe evvelce yükleyerek yazılım yükleme müddetlerini azaltmayı amaçlayan bir özellik olan SuperFetch ile temaslı.

Saldırganların çekirdekten yararlanmasına ve bilgisayara erişim elde etmesine imkan tanıyan ikinci güvenlik açığı – CVE-2021-31956 ismiyle biliniyor ve yığın tabanlı arabellek taşmasına karşılık geliyor. Saldırganlar, rastgele bellek okuma/yazma prensipleri oluşturmak ve sistem ayrıcalıklarıyla makus gayeli yazılım modüllerini yürütmek için Windows Bildirim Tesisi (WNF) ile birlikte CVE-2021-31956 güvenlik açığını kullanıyor.

Saldırganlar, hedeflenen sisteme yerleşmek için hem Chrome hem de Windows açıklarından yararlandıktan sonra, evreli bir modül yardımıyla uzak sunucudan daha karmaşık bir berbat emelli yazılımı indirip çalıştırıyor. Daha sonra Microsoft Windows işletim sistemine ilişkin legal belgeler üzere görünen iki çalıştırılabilir belge yükleniyor. Bu belgelerden ikincisi belgeleri indirip yükleyebilen, vazifeler oluşturabilen, makul müddet boyunca uyuyabilen ve virüs bulaşmış sistemden kendisini silebilen bir uzak kabuk modülüne karşılık geliyor.

Microsoft, her iki Windows güvenlik açığı için yamaları yayınladı.

Global Araştırma ve Tahlil Takımı (GReAT) Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Boris Larin, şunları tabir ediyor: “Bu hücumlar yüksek oranda hedeflenmiş olsa da onları şimdi bilinen rastgele bir tehdit aktörüne bağlamadık. Bu nedenle, ardındaki aktöre PuzzleMaker ismini verdik. Bu kümenin gelecekteki faaliyetlerini yahut yeni bilgiler için güvenlik ortamını yakından izleyeceğiz. Genel olarak son vakitlerde, sıfır gün açıklarından kaynaklanan yüksek profilli tehdit faaliyeti dalgası görüyoruz. Sıfır gün açıkları maksada bulaşmak için en tesirli formül olmaya devam ediyor. Ayrıyeten kelam konusu güvenlik açıkları artık bilinir hale geldiğinden öbür tehdit aktörleri tarafından hücumlarda kullanıldığını görmemiz mümkün. Bu nedenle kullanıcıların Microsoft’un yayınladığı en son yamaları mümkün olan en kısa müddette yüklemeleri gerekiyor.”

Kaspersky eserleri, üstteki güvenlik açıklarına ve ilgili makus hedefli yazılım modüllerine yönelik istismarı algılıyor ve bunlara karşı muhafaza sağlıyor.

Kuruluşunuzu üstteki güvenlik açıklarından yararlanan akınlardan korumak için Kaspersky uzmanları şunları öneriyor:

Chrome tarayıcınızı ve Microsoft Windows’u mümkün olan en kısa müddette güncelleyin ve bunu sistemli olarak yapın

Kaspersky Endpoint Security for Business üzere berbata kullanımı tedbire, davranış algılama ve makus emelli hareketleri geri alabilen bir düzeltme motoruyla desteklenen sağlam bir uç nokta güvenlik tahlili kullanın.

Tehdit keşfi ve tespiti, soruşturma ve olayların vaktinde düzeltilmesi için yetenekler sunan anti-APT ve EDR tahlilleri kurun. SOC takımınıza en son tehdit istihbaratına erişimini sağlayın ve profesyonel eğitimlerle marifetlerini sistemli olarak güncelleyin. Üsttekilerin tümü Kaspersky Expert Security framework dahilinde mevcuttur.

Uygun uç nokta muhafazasının yanı sıra, özel hizmetler yüksek profilli ataklara karşı yardımcı olabilir. Kaspersky Managed Detection and Response hizmeti, saldırganlar gayelerine ulaşmadan evvel atakları erken etaplarında belirlemenize ve durdurmanıza yardımcı olur.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı