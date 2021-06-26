Mide hakkında doğru bilinen 7 yanlış

Efsane: Şişmanladığımızda midemiz büyür bu nedenle daha çok acıkırız !

Gerçek: Midemiz bir kas torbasıdır ve büyüklüğü vücudumuzun güç muhtaçlığına nazaran değişir. Bir bebek bazen 1/2 biberon mama ile doyar bazen 2 biberon mama içer. Bu örnekteki üzere bazen 1 tas çorba bile bize fazla gelir bazen tüm sofrayı yesek doymayız. Demek ki midemiz vakitle yahut şişmanlayınca büyümez. Boyut tıpkı kalır fakat kas torbası olduğu için çok güç muhtaçlığı olduğu durumlarda bu kaslar gevşer ve içerisine daha çok yiyecek sığabilir. Az güce gereksinimimiz olduğunda, gereksiz yememizi engellemek için bu kas torbası kasılır ve içerisine çok yiyecek almamızı maniler.

Efsane: Şayet yemek yemeyi azaltırsak mide küçülür.

Gerçek: Biraz evvel açıkladığım üzere yiyeceği azaltmak ile değil yiyecekteki sindirilebilir gerçek kalori kıymetini yükseltirsek, yani besleyici bedeli daha yüksek olan yiyecekleri yiyip, hareket ederek bunların sindirilebilmesini sağlarsak, yavaş yavaş iştahımız azalır ve daha az yiyecekle doymaya başlarız. Ama bunun manası midemiz küçüldü değil, yediğimiz yemeklerden daha yüksek güç elde etmeye başladığımız için mide kasları çok gevşemiyor demektir. Bir örnek ile açıklamak gerekirse, bir çocuğa harçlık verirken daima 10 kuruşluk demir para ile verirsek iki avucunu da açar. Lakin daima bir liralık paralarla verirsek tek avucunu açar.

Efsane: Zayıf insanların şişmanlardan daha küçük midesi vardır !

Gerçek: Zayıf birisi ile şişman birisinin mide büyüklüğü birebirdir. Yalnızca şişman birisinin günlük güç muhtaçlığı daha fazla olduğu için beyin onun mide kaslarını daha gevşek bırakarak içerisine daha fazla yiyecek girmesine müsaade eder.

Efsane: Karın ya da mide antrenmanı yaparak midenizi küçültebilirsiniz.

Gerçek: Midenizi büyütüp küçültmenize gerek yoktur. Yemek yedikten sonra bu yemeklerin daha âlâ sindirilmesini sağlarsanız ve en değerlisi yediklerinizi besleyici pahası yüksek olan yani bedenin muhtaçlığı olan besin hususlarını içeren yiyeceklerde seçerseniz o vakit mideniz daha az açılır ve daha az yemek ile doyduğunuz için otomatik olarak midenizin küçüldüğünü hissedersiniz.

Efsane: Tarçın,tatlandırıcı ile yapılan tatlılar,meyveler tatlı muhtaçlığını giderir.

Gerçek: Tatlı muhtaçlığı, bedenin şeker, yani güç muhtaçlığıdır. Şayet sindirim sistemimiz düzgün çalışmıyorsa, gereğince enzim üretmiyorsa, hareketimiz çok azsa, yediğimiz besinlerin içerinde bulunan şekeri beden elde edemez, dolayısı ile dışarıda fabrikada üretilmiş ve sindirime muhtaçlığı olmayan şekeri ister. Sizin hayatınızı devam ettirebilmeniz için az da olsa paraya gereksiniminiz olduğu üzere, bedenin şeker muhtaçlığı da kesinlikle karşılanmalıdır. Bedenimizde şeker yoksa ölürüz. Tarçın size güzel bir tat verebilir lakin içerisinde şeker yoktur, tatlandırıcı derseniz, tatlıdır fakat içerisinde bedenin gereksinimi olan şeker yoktur, yani düzmece para üzeredir. Meyveler de ise yeniden bedeni istediği şeker yani glikoz değil fruktoz vardır yalnızca süreksiz olarak uygun hissettirir. Bunların hiçbiri kesin olarak bedenin gereksinimi olan şekeri içermez. Kuru yemişlerde, zerzevat yemeklerinde şeker vardır ancak bunun için sindirim sisteminin hakikat çalışması gerekir.

Efsane: Reflüden kurtulmak istiyorsanız 2-3 kilo verin.

Gerçek: Reflüden kurtulmak istiyorsanız, 1- çok sık yemeyin bırakın sindirim sisteminiz yediğiniz yemekleri tam olarak sindirsin ve sizden yenisini istesin 2- geç saatte hazmı güç olan çiğ salata, meyve ve çerez üzere yiyeceklerden uzak durun. 3- Yemekten çabucak sonra yatmayın ve en azından yemekten 2 saat sonra biraz hareket edip yediklerinizin sindirimine yardımcı olun. 3- soda üzere baz içerikli içecekleri yemekten en az 2-3 saat sonra için 4- yemekten çabucak evvel su içip mide asidini azaltmayın. 5- yemekten sonra uzanmayın dik konumda durun. 6- Yemek yerken çok çiğneyin ki yemeklerin midede kalış müddetleri daha kısa olsun.

Efsane: Birebir besinleri tüketmek ve gece yatmadan yemek yemek daha fazla kiloya sebep olur !

Gerçek: Şişmanlamanızın nedeni, bedeninizin yediklerinizi depo etmesi değil, yediğiniz yemeklerin içerisine gereğince yağ, protein ve vitamin mineral olmaması yahut bunlar olsa bile hareketsizlik yahut sindirim enzim yetersizliği nedeniyle bu yiyecekleri bedenin kullanabileceği hale getirememesi nedeniyle bedenin mevcut yapısını koruyamaması nedeni ile. Bedeni saran bağ dokusunun gevşemesi, böylelikle bu gevşemeyi düzeltebilmek için karın, kalça ve basen bölgesinde şekerin yağa dönüşmesi ile oluşan yağ halkasının meydana gelmesindendir. Bunun birebir cins besinleri tüketmekle yahut gece geç saatte yemekle yahut çok tatlı ve hamur işi besinleri yemekle direk bir kontağı yoktur. Bu nedenle bu saydığımı ve kelamda yanlışları yapan ve hiç kilo almayan bir sürü kişi de mevcuttur.

Hibya Haber Ajansı