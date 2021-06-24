Migros Kalite Yönetim Belgelerini 55’e yükseltti

Perakende dalının en çok kalite idare dokümanına sahip şirketi Migros, müşterileri için sunduğu emniyetli ve kaliteli hizmetini birçoğu kesimde birinci olan kalite evraklarıyla tescil ettirmeye devam ediyor. Migros, kalite idaresi alanındaki çalışmalarını hızlandırarak dağıtım merkezlerinin, zerzevat meyve depolarının ve konut dışı tüketim (toptan) depolarının tamamını Covid 19 İnançlı Hizmet/Üretim kapsamında belgelendirerek doküman sayısını 55’e yükseltti.

Perakendeye 67 yıldır öncülük eden Migros; müşterilerine her vakit en kaliteli ve en muteber hizmeti sunmak hedefiyle çalışmalarını sürat kesmeden sürdürüyor. Besin güvenliği, kalite, etraf idaresi, müşteri memnuniyeti, iş sıhhati ve güvenliği, Covid-19 inançlı üretim/hizmet evrakları, düzgün tarım uygulamaları, yeşil ofis, sürdürülebilirlik üzere pek çok alandaki çalışmalarıyla kesiminin en çok kalite idare dokümanına sahip şirketi Migros, sertifika sayısını 55’e yükselterek geleceğin perakendesine bugünden hazır olduğunu bir sefer daha gösterdi.

Mart ayında 40 adet sertifikaya sahip olan Migros, müşterilerine her alanda yüksek kaliteli hizmet verebilmek hedefiyle çalışmalarını hızlandırarak Haziran ayında tüm dağıtım merkezlerini, zerzevat meyve depolarını ve konut dışı tüketim (toptan) depolarını Covid 19 İnançlı Hizmet/Üretim kapsamında belgelendirdi. COVID-19 pandemisiyle çaba kapsamında kesiminde birinci kere TSE COVID-19 İnançlı Hizmet/Üretim Belgesi’nin sahibi olan Migros’un, tüm dağıtım merkezleri, zerzevat meyve depoları, mesken dışı tüketim (toptan) depoları, üretim tesisleri, Taze Direkt ve e-ticaret operasyonları, seçili ofisleri, mağazaları ile alışveriş merkezleri bu belgeyi almaya hak kazandı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen kontrolleri muvaffakiyetle tamamlayan Migros ayrıyeten, TS EN ISO 22000 Besin Güvenliği İdare Sistemi, TS EN ISO 9001 Kalite İdare Sistemi, TS EN ISO 14001 Etraf İdare Sistemi, TS ‘EN ISO 45001 İş Sıhhati ve Güvenliği İdare Sistemi’ ve ‘TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti İdare Sistemi dokümanlarının sürdürülebilirliğini sağladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı