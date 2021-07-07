Migros’a özel Elidor “Kendi yolumuzda serisi” TOG Bursları’na bağış sağlıyor

Elidor, “Kendi Yolumuzda” projesine artık de Migros ile manalı bir iş birliği ile devam ediyor. Özel dizayna sahip “Kendi Yolumuzda” serisinde marka logosu yerine hayallerine giden yolda emin adımlarla ilerleyen Mizgin Ay, Aleyna Hadımoğlu ve Emine Yiğci’nin görselleri farklı başka yer alıyor. Migros mağazalarında satışa sunulan serinin geliri; Toplum Gönüllüleri Vakfı aracılığıyla gençler için burs takviyesine dönüşüyor.

Elidor’un Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile hayata geçirdiği “Kendi Yolumuzda” projesi artık de Migros’a özel bir bağış çalışması ile devam ediyor. Elidor Kendi Yolumuzda projesi için tasarlanan 100.000 adetlik özel bir seri yalnızca Migros mağazalarında satışa çıkıyor. Özel seri şişelerinde Elidor logosu yerine projenin destekçileri olan dünya şampiyonu ulusal atlet Mizgin Ay, Türkiye’nin birinci lisanslı dünya sörfçüsü Aleyna Hadımoğlu ve hukuk fakültesi öğrencisi Emine Yiğcifarklı ayrı yer alıyor. Serinin satışından elde edilen gelirin bir kısmı TOG Burs’larına bağışlanıyor.

Kendi Yolumuzda dizaynlı şişelerle genç bayanların hayallerine takviye olun…

Elidor projenin başladığı mart ayından bugüne kadar 45 binin üzerinde genç bayana Udemy iş birliği ile çevrimiçi eğitim takviyesi sunarken 200 genç bayana üniversite eğitimleri boyunca geçerli TOG bursu vermeye başladı. Unilever Saç Bakım Kategorisi Pazarlama Müdürü Gizem Erbaş, “Elidor olarak daha çok sayıdaki genç bayanın hayallerine giden yoldaki pürüzleri kaldıran bir yol arkadaşı olmak için çalışıyoruz. Migros ile imza attığımız yeni iş birliğimiz de bu maksada paralel bir adım. Migros’a bu bedelli iş birliği için teşekkür ediyoruz. Bir büyük teşekkür de bu projeyi destekleyen, özel dizaynlı seride yer alan, bize her vakit ilham veren Mizgin, Aleyna ve Emine’ye” dedi.

Migros Kozmetik Pazarlama Eser Kümesi Müdürü Aslı Yücel ise şunları söyledi:“Migros olarak bayanların muvaffakiyete ulaşması ve hem ekonomik hem de toplumsal hayatta daha fazla yer alması için kurulduğumuz günden bu yana farklı projelerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elidor’un Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile yürüttüğü ‘Kendi Yolumuzda’ projesinde biz de elimizi taşın altına koymak istedik. Yarar sağlayabileceğimiz her bir genç bayan bizim için çok değerli. İlerleyen periyotta de bayanlarla hayatın her alanında birlikte geleceğe yan yana yürüyebileceğimiz projelerde yer almaya devam edeceğiz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı