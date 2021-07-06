Migros’un yeni medya şirketi tescil edildi

Migros Ticaret A.Ş’nin yeni medya şirketinin kuruluşu tescillendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”16.06.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, şirketimizin sahip olduğu medya varlıklarını tüm reklam verenlere daha faal bir biçimde ulaştırabilmek ve data bazlı pazarlama aktivitelerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak hedefiyle, Mimeda Medya Platform A.Ş unvanlı yeni bir medya şirketi kurulmasına karar verildiği, kelam konusu şirketin Migros Ticaret A.Ş’nin %100 bağlı paydaşlığı olacağı ve nakden ödenecek olan kuruluş sermayesinin ise 1.500.000 TL olacağı duyurulmuştu. Kelam konusu şirket, Mimeda Medya Platform A.Ş unvanı ile kurulmuş olup, 22.06.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı