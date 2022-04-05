Mikroyatırım uygulaması Yancep’e 350 bin dolarlık yatırım

Gedik Yatırım’ın fintech’lere desteği sürüyor

Sermaye piyasalarının öncü kuruluşlarından Gedik Yatırım, fintech odaklı yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket; hiBoost ve Appcent ile birlikte mikrobirikim ve mikroyatırım uygulaması Yancep’e toplam 350 bin dolarlık yatırım yaptı.

Sermaye piyasalarının her alanında lider olma vizyonuyla hareket eden Gedik Yatırım, yeni nesil teknolojiler ve dijitalleşme alanında faaliyet gösteren startup’lara desteğini sürdürüyor. Şirket, son olarak aralarında hiBoost ve Appcent’in de bulunduğu yatırımcılarla birlikte mikrobirikim ve mikroyatırım uygulaması Yancep’e toplam 350 bin dolar yatırım yaptı. Kademeli yatırım turunda ilk fazda alınan yatırım tutarı 130 bin dolar iken ikinci turda ise 220 bin dolar yatırım alınarak tur tamamlandı.

“Gedik Yatırım olarak yatırım ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz.”

Gedik Yatırım olarak sermaye piyasalarının gelişimine ve derinleşmesine önem verdiklerini ifade eden Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı – CEO’su Onur Topaç,finansal okuryazarlığın artmasını sağlayacak her türlü teknolojik girişimi takip ettiklerini belirtti. Topaç, şöyle konuştu:“Sermaye piyasalarının gelişiminin Türkiye’nin de gelişiminde önemli bir rol oynayacağı bilinciyle hareket ediyor ve uzun vadeli yatırımcıların piyasaya katılmasına destek sağlıyoruz. Gedik Yatırım olarak yatırım ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz. Bunun en yeni örneği de Yancep. Yancep de bizim yaklaşımımıza paralel olarak birikim ve yatırım yapmayı kolaylaştıran bir fintech (finans teknolojileri) girişimi olarak yatırım sürecini demokratikleştirmeye odaklanıyor. Kullanıcıların, risk profiline göre modellenmiş portföylere yatırım yapmasını sağlayarak küçük tutarlarla birikim ve yatırım yapabilmeyi mümkün kılarak yatırım alışkanlığını daha geniş kitlelere yaymayı hedefliyor.”

Liderlik vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Topaç, “Bu vizyon doğrultusunda fintech yatırımlarıyla sinerji yaratmayı hedefliyoruz. Doğru zamanda, doğru değerden ve doğru ekibe yatırıma odaklanırken 30 yılı aşkın süredir elde ettiğimiz entelektüel sermayemizi ve süreç deneyimimizi yatırımlarımıza aktarıyoruz” diye konuştu.

“Hedef, en kısa sürede minimum uygulanabilir ürün ortaya koymak”

Yancep Kurucu Ortağı Hilmi Kaya da yatırım turu ile öncelikli amaçlarının minimum uygulanabilir ürün (MVP) çıkarmak ve hızlı bir şekilde kullanıcılarla buluşturmak olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Yatırım turuna hem sermaye piyasalarından hem de girişim ekosisteminden güçlü isimlerin katılması yaptığımız işin potansiyelini gösterdi. Aldığımız tutarın büyük bir kısmını teknik ekibe ve ürüne harcayacağız. Önemli bir kısmını da pazarlama faaliyetleri için ayırıyoruz. Yancep olarak misyonumuz finansal anlamda fırsat eşitsizliklerini gidermek. Herkesin kolayca yatırım yapabilmesini ve birikim sahibi olabilmesini arzuluyoruz. Yatırım turuna katılan yatırımcılarımızın da aynı vizyonda olması bizi çok mutlu ediyor. Bu yatırım turunda sermaye piyasaları sektörünün öncü kuruluşlarından Gedik Yatırım’ın, girişim ekosisteminden hiBoost’un ve yazılım sektöründen Appcent’in olması sermayenin bilgi, birikim ve tecrübe ile harmanlandığı ’Smart Money’ tabirini karşılıyor.”

“Girişimlere A’dan Z’ye rehberlik ediyoruz”

hiBoost Yönetim Kurulu Üyesi Bora Şahinoğlu ise hiBoost’un çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “hiBoost’u, girişimlerde uzun vadeli yatırımcı pozisyonu üstlenen ve sürdürülebilir ölçeklendirmeyi sağlamak için onlarla yakın işbirliği içinde çalışan bir hızlandırma programı olarak kısa süre önce hayata geçirdik. hiBoost çatısı altında girişim kurma modelimiz aracılığıyla bir taraftan şirketlerin benzersiz ihtiyaçlarını tespit edip, özel stratejiler oluştururken diğer taraftan iş ortaklarımızın toplu bilgi tabanı ve uzmanlığı aracılığıyla bu stratejileri uygulama süreçlerinde girişimlere A’dan Z’ye rehberlik ediyoruz. Ekibimiz ve süper kahramanlarımız, fikir oluşturma, ekip oluşturma, MVP, ürün-pazar uyum süreçleri ve yatırımcı ilişkileri boyunca girişimlerle kurucu ortak gibi çalışıyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı