Millenicom’a Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü

Türkiye’de alternatif telekom bölümünün öncü şirketi Millenicom, ülkemizde müşteri memnuniyetini ölçen birinci ve tek yarış A.C.E Awards’da Gold mükafata layık görüldü.

SOCAR Türkiye’nin alternatif telekom kesimine öncülük eden iştiraki Millenicom, “müşteri merkezli kusursuz hizmet” vizyonuyla yürüttüğü çalışmaları sayesinde, irtibat kesiminde en yüksek memnuniyet oranına sahip 2. şirket oldu. Ülkemizin birinci ve tek müşteri memnuniyetini ölçen platformu Sikayetvar.com tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen A.C.E Awards “Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Muvaffakiyet Ödülleri”, 21 Haziran’da Çırağan Palace Kempinski otelinde düzenlenen merasimle sahiplerini buldu. 17 farklı kesimde müşteri tecrübesini en düzgün yöneten ulusal ve milletlerarası markaların değerlendirildiği müsabakada, Millenicom bağlantı dalında Gold mükafatı kazandı.

YAŞAR ÖZTÜRK: ‘KUSURSUZ MÜŞTERİ TECRÜBESİNE İNANIYORUZ’

Millenicom Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Öztürk, mükafatla ilgili yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Müşterilerimizle temas ettiğimiz her noktada kusursuz müşteri tecrübesini hedefliyoruz. Performans ve şikâyet idaresi üzere süreçlerimizi mükemmelleştirmek için yıllardır yatırım yapıyoruz. Bize istedikleri an, istedikleri platform üzerinden basitçe ulaşabilmeleri için davet merkezimiz, online süreçler merkezimiz, taşınabilir uygulamamız, bölümümüzde yalnızca bizim kullandığımız WhatsApp dayanak çizgimiz üzerinden 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Sikayetvar.com üzere platformları da çok yakından takip ediyor, talepleri kesinlikle tahlile kavuşturuyoruz. Süratli tahlil, teşekkür ve memnuniyet oranı üzere kriterlerin değerlendirildiği bu yarışta Gold mükafatı kazanmamız bunun en hoş göstergelerinden biri oldu. Bilhassa pandemi periyodunda özverili çalışmalarıyla bu mükafatı almamıza katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.”

ÖDÜL, 400 BİN MÜŞTERİ ANKETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİYLE VERİLİYOR

A.C.E Awards kapsamında Sikayetvar.com üzerinden yapılan şikayetleri en düzgün halde yöneten markalar ödüllendiriliyor. Sikayetvar.com’un kullanıcılarıyla yıl uzunluğu yaptığı 400 bin anket çalışması kıymetlendirilerek “Müşteri Tecrübe Endeksi” oluşturuluyor. Değerlendirmenin birinci basamağında, markaların irtibat suratı, şikâyet süreci, tahlil suratı, sonuçtan memnuniyet ve teşekkür oranı ölçümleniyor. İkinci evrede ise şikâyet tahlile kavuşturulduktan sonra müşterinin memnuniyet, bağlılık ve tavsiye etme kriterleri değerlendirmeye alınıyor. Tüm parametrelerde en yüksek puanı alan marka kesiminde birinci oluyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı