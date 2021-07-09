Milletvekili Özkan Yalım, vatandaşlarla nabzını tuttu

Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Silivri’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla iktisadın nabzını tuttu.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Silivri’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla iktisadın nabzını tuttu.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
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