Milletvekili Özkan Yalım, vatandaşlarla nabzını tuttu

Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Silivri’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla iktisadın nabzını tuttu.

Silivri’de bir berber esnafının davetini basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran CHP Uşak Milletvekili Yalım: “Silivri’de berber esnafı ziyaret ettik. Bir esnafımız kendisi Kalp hastasıymış; sigortasını ödeyemediği için önemli manada badire çektiğini lisana getirdi. Esnafın ortak isteği en azından Pandemi müddetince Bağkur ve SGK primlerinin ödenmese bile sıhhat hizmetlerinden yararlanılmasının önünün açılması istikametinde oldu.

Pandemiden ötürü kapalı olan süreçle alakalı prim alınmaması yahut ödeyemediği primlere faiz gelmemesi ile ilgili talepleri var.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak esnafımızın bu haklı talebiyle ilgili olarak gereken kamuoyunu oluşturacağız. İktidar milletimize karşı sağır kör dilsizi oynuyor. Esnafın ortasına çıkacak yüzleri dahi kalmadı. Biz esnafın gücünün bu ülkenin gücü olduğunu biliyoruz. Birinci seçimde esnafımızda milletimizde gençlerimizde geleceğe umutla bakacak” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı