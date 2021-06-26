Milletvekili Yokuş, “Konya’nın en büyük sorunu su”

UYGUN Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Konya bir tarım kenti. En büyük sorunu su. Meclise girdiğim günden beri daima Konya ya su diyoruz. Suyu Dicle -Fırat’tan getirebiliriz. Bu su yalnızca Konya için yılda 3 milyar ekstra dış kaynaklardan su lazım. KOP bölgesinin top yekün ele aldığımız vakit en az yılda 8- 10 milyar metreküpün KOP bölgesindeki vilayetlere gelmesi lazım. Bu tarım kentlerinin sulamanabilme imkanlarını gelecek olan su ile yüzde yüz artırabiliriz. Gelirimizi de üç dört kat artırabiliriz” dedi.

ÂLÂ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş Konya’da yaşanan su sıkıntısına Dicle ve Fırat’ tan getirilen su ile tahlil bulunabileceğini söyledi.

KONYA BAZINDA EN KIYMETLİ SIKINTIMIZ SU

“Konya bazında en kıymetli sıkıntımız su” diyen Milletvekili Yokuş, “ Neden su? Zira Konya herkesin malumu bir tarım kenti. Yani şu anda ülkemizde üretilen besin unsurlarının, neredeyse tarım eserlerinin yüzde onu Konya’da üretiliyor. Bu türlü olunca Konya tarım kenti herşeyden evvel. Tarıma dayalı sanayi kenti. Zira bizim endüstrimizde önemli manada değerli. Ancak Konya’nın çok değerli sorunu şu…. Türkiye’nin genel sorunu tarımdaki problemden farklı değil aslında fakat Konya yahut İç Anadolu Bölgesi Türkiyemizin en az yağış alan bölgesi. Artık biz tarım da bu türlü bir bölgede yaşıyoruz. Kâfi yağış almayan bölgelerde ya sulu tarımı azaltacağız ya da büsbütün vazgeçeceğiz. Artık biz bunlardan vazgeçemiyoruz. Yani sulu tarımın en kıymetli şeyleri nedir? Konya da havuç, pancar, mısır vardır. Bunlarda Türkiye birincisiyiz. Konya’da yalnızca buğday ya da arpa üretilmiyor. Bunlarda üretiliyor. Kırsalda mesela sulamaya gerek kalmıyor. Fakat düz ovalarımızda buğdayın da yılda bir iki sefer sulanmaya gereksinimi oluyor” dedi.

ÇİFTÇİLER PERİŞAN

Konya da bu yıl yağışların sistemsiz olması nedeni ile arpa ve buğday da önemli rekolte düşüşü yaşanacağını aktaran milletvekili Yokuş, şöyle konuştu:

“Yani bilhassa de kırsaldaki kayıplarımız çok yüksek olacak. Şuanda bu kayıpların ortalama yüzde 30’ları bulabilecek tasası içindeyiz. Hakikaten bende gittim bölgeyi gördüm. Ama öbür bir kahır var. Konyamızın en değerli üretim merkezlerinden olan Karatay, Karapınar, Ereğlimize kadar dayanan Çumrayıda içine alan büyük bir alanımız var. Bu alanda malesef şöyle bir sorun yaşadık. Geçen yıl 3 temmuz da yani bir yıl evvel sayın tarım orman bakanımız burada bir açılış yaptı. Göksu ırmağından su kanalı 125 km uzunluğunda bir kanal. Lakin açılalı bir yıl oldu neredeyse, bir yıldır Konya da kanalda damla su yok. Ve Çumra, Karatay, Karapınar çiftçisi tarımcısı perişan. Artık üzüldüğümüz şey şu. Su getirdik diyorlar 2017’den beri diyorlar bunu lakin hala bu bölgemiz suya kavuşamadı. Ve suan da bu bölgemizde önemli manada su olmayışı nedeni ile kayıplarımız var. Geçenlerde hatırlarsınız çiftçilerimiz Konya Adana yolunu kestiler. Aksiyon yaptılar. Bende gittim yanlarına. Biz bu bölgeye beyşey gölünden de su veriyoruz. Dayanmıyor. “

TARIMA DAYANAK VERILMEMESINDEN ÖTÜRÜ KOP BÖLGESINDE 650 BIN NÜFUS GÖÇ ETTI

“Ben meclise girdiğim günden beri çabucak hemen üç yıldır Konya’ya su diyorum” diyen Yokuş, “Çünkü Konya’nın temel sorunu KOP bölgesine su taşınması. Nereden taşınması dış kaynaklardan. Yani havza dışı. Bakıyoruz yani kızılırmak bize çok yakın. Tamamını verseniz bize yetmiyor. Kaldı ki KOP bölgesi. Yalnızca Konya ile hudutlu değil. Ama 2016’da bir yasal düzenleme ile KOP bünyesinde 4 vilayet vardı 8 e çıkarıldı. Devletin siyaseti çıkarılabilir. Bu KOP bölgesinde Yozgat’tan Kırıkkale’ye, Kırşehirden Nevşehir’e, Aksaray’dan Karaman’a ve Konya’ya kadar tam 8 vilayet. Artık bu iç anadolunun en değerli bölgesi. Artık buraya baktığınız vakit buranın tamamı tarımla uğraşan bölge. Artık son 19 yılda, ak parti iktidarı periyodunda bu bölgeden tam 650 bin nüfus göç etmiş. Yani bunu neye nazaran hesapladık. Vilayetimiz göç veriyor. Konya neden göç veriyor. Bunun temeli tarıma dayalı endüstriye hayvancılığımıza yani kırsal nüfusumuza gerekli dayanağı vermediğimizden. Bilhassa buradan söz ediyorum bu büyükşehir yasası var ya bizim Konyamızın nüfus kaybında en büyük etkenlerden birisi. Büyükşehir yasası artı yükler getirmiş. Köylülere kasaba da yaşayanlara büyükşehir yasası artı yükler getirdi” biçiminde konuştu.

GELİRİMİZİ 3- 4 KAT ARTIRABİLİRİZ

Suyu Dicle -Fırat’tan getirebileceğini yineleyen Yokuş , “Dicle -fıratı neden söylüyorum. Konya’nın yalnızca merkezinde yılda üç milyar metreküp su yeraltına çekiliyor. Konya çölleşiyor. Obruklar neden oluşur her yer çöküyor. Kuyudan her yıl çektiğimiz su ölçüsü 2 metre daha suyun aşağıda kalmasını sağlıyor. Yani bilhassa yunak civarında 200 -250 metrede dahi su bulamıyoruz. Bunun için bizim Konya ovasına ivedilikle Dicle Fırat’tan olur öbür kaynaklardan olur çok önemli ölçüde su getirmemiz lazım. Bu su yalnızca Konya için yılda 3 milyar ekstra dış kaynaklardan su lazım. KOP bölgesinin topyekün ele aldığımız vakit en az yılda 8- 10 milyar metreküpün KOP bölgesindeki vilayetlere gelmesi lazım. Bu tarım kentlerinin sulamanabilme imkanlarını gelecek olan su ile yüzde yüz artırabiliriz. Gelirimizi de üç dört ka artırabiliriz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı