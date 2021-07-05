Milletvekili Yokuş, “Memlekette Bir Tarım Bakanı Yok”

ÂLÂ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş,”Yok memlekette bir tarım bakanı yok. Tarımla ilgili iş yapacak bir bürokrasi de yok. Eller kollar bağlanmış, götürüyorlar nasıl götürdükleri muhakkak değil” dedi.

YETERLİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya’ da meydana gelen yüzde 30’lardaki rekolte düşünün olumsuz sonuçlarını anlattı. Rekolte kaybının sonucunda hükümetin yaptığ tek şeyin her zamanki üzere ithalat olduğunu belirten Milletvekili Yokuş, “Oluşan rekolte kaybı ister istemez bize yansıyacak. Kaldı ki biliyorsunuz iktidarımızın yapacağı bir iş, her vakit yaptığı üzere ithalata gideceğiz. Yani yabancıların çiftçilerini ihya edeceğiz. Esasen şu anda biliyorsunuz resmi enflasyon Türkiye’de yüzde 15, 14 leri gösteriliyor. Ancak tekrar hepimiz biliyoruz ki besin enflasyonu yüzde 30 ’ları aştı Türkiye’de. Yani üretici fiyatları ile tüketici fiyatları endeksi ortasındaki uçurumu hepimiz biliyoruz. Yani üretici fiyatları endeksi yüzde 30’ larda. Neden yüzde 30 larda? Üretim girdileri çok üstte olduğu için” dedi.

HAYVANCILIK BİTMİŞ DURUMDA

Vakit bulduğu her an köyleri gezdiğini, çiftçilerle, ziraat odası liderleri ile biraraya geldiğini belirten Yokuş, “ İnanın ben Konya ’da köylerimiz geziyorum. Olmadı vakit buldum Ankara nın köylerini geziyorum. Çiftçilerle, hayvancılık yapanlar ile devamlı beraberim. Liderlerimizle daima görüşüyorum. Artık hayvancılık bitmiş durumda. Gittiğimiz yerlerde vallahi diyorlar yapacak bir işimiz yok. Köyü mü? memleketi mi? terk edelim? diyorlar. Alanlar da üretenler de hiçbiri hayatından şad değil. Neden değil? zira yem fiyatları borsa üzere. Bakın borsaya düşmüş. Yani günlük yem fiyatı değişen bir ülke olabilir mi? Günlük yemin dışında üretimde kullanılan gübre fiyatlarının değiştiği bir ülke olabilir mi? Döviz yükselse de yükseliyor, düşse de yükseliyor. Bu nasıl bir iş zira devlet yönetilemiyor. Tarım bakanı diye bir bakan yok ortada. Özel uçağı ile beyefendi tıp atıyor sağa sola” dedi.

MEMLEKETTE BİR TARIM BAKANI YOK

Konuşmasında tarım bakanını da eleştiren Milletvekili Yokuş, “Biliyorsunuz yangın söndürme mutabakatı 1 Haziranda girecekti, hala mukavele yok. Ormanlar yansa uçak yok. Bunu da anlattık mecliste. Yani hangi bir kederi söyleyelim. Yok memlekette bir tarım bakanı yok. Tarımla ilgili iş yapacak bir bürokrasi de yok. Eller kollar bağlanmış, götürüyorlar nasıl götürdükleri aşikâr değil” halinde konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı